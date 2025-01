Ukrainas armija saņēmusi gūstā divus Ziemeļkorejas karavīrus, savā lietotnes “Telegram” kanālā sestdien pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Viņš piebildis, ka abi gūstekņi tikuši ievainoti Krievijas Kurskas apgabalā, bet pēc tam nogādāti Kijivā, kur tos pratina Ukrainas Drošības dienesta (SBU) izmeklētāji.

“Tas nebija viegls uzdevums. Parasti krievi un citi Ziemeļkorejas karavīri piebeidz savus ievainotos un dara visu, lai nesaglabātos pierādījumi par vēl vienas valsts – Ziemeļkorejas – dalību karā pret Ukrainu,” norādījis Zelenskis.

Prezidents piebildis, ka ziemeļkorejiešus gūstā saņēmuši Ukrainas armijas īpašo operāciju spēku taktiskā grupa.

Zelenskis norādījis, ka devis uzdevumu SBU nodrošināt žurnālistiem piekļuvi ziemeļkorejiešu gūstekņiem, jo pasaulei jāuzzina, kas notiek.

Our soldiers have captured North Korean military personnel in the Kursk region. Two soldiers, though wounded, survived and were transported to Kyiv, where they are now communicating with the Security Service of Ukraine.

This was not an easy task: Russian forces and other North… pic.twitter.com/5J0hqbarP6

