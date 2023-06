“Tauta sagaida, lai prezidents spētu distancēties no politiskajām partijām,” uzskata tiesnese Ziemele Ieteikt







“Mums nāk prezidenti diezgan tipiski vēsturiski no politiskās vides un ar ciešām politiskām saiknēm – tas ir iekodēts prezidenta vēlēšanu procedūrā, kuru nosaka Satversme. Būtībā tas ir arī vēsturiski veidojies, ja mēs skatāmies, par ko Satversme visvairāk cīnījās, strādājot pie Satversmes, tad mēs zinām, ka tas arī bija šis prezidenta institūts – vajag viņu, nevajag, vai to varētu pildīt Saeimas priekšsēdētājs – tādad šo te “valsts galvas” funkciju,”” tādu viedokli TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” pauda Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele, komentējot aktuālo tematu par Valsts prezidenta vēlēšanām Saeimā un prezidenta izraudzīšanās procesu.































































































































































Politiķis un Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs dažādos laikos

Vairāk nekā 100 gadus atpakaļ ielikto izšķiršanos, par kuru īsti nebija pārliecības, mēs Latvijā esam to “mantojuši”. Mēs ar to dzīvojam vēl šodien un mēģinām atrast to labāko līdzvaru, sacīja Ziemele. “Parlamentārā republikā tas ir sarežģīti,” uzsvēra viņa, pirmkārt, jau kļūt par Valsts prezdentu “neatkarīgam, konstitucionālam orgānam” un pēc tam vēl distancēties no šī te politiskā procesa un no savas politiskās vides.

“To mēs redzam, ka tas ir ļoti grūti! Bet tas, kas ir parādījies visā Latvijas vēsturē attiecībā uz Valsts prezidenta institūtu, ka, protams, tauta sagaida, lai šis prezidents tomēr spētu distancēties gan no savas politiskās vides, gan arī kopumā no politiskajām partijām. Un, lai nebūtu šī te sajūta, ka politiskās partijas diktē prezidenta darba kārtību. Un tas ir tas lielākais izaicinājums,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” pauda tiesnese Ziemele.

Jau vēstīts, ka Saeima trešdien, 31.maijā, par nākamo Valsts prezidentu ievēlēja premjera partijas “Jaunā vienotība” (JV) virzīto kandidātu, ilggadējo ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču (JV).

Valsts prezidenta vēlēšanās kandidēja arī valdošo koalīciju veidojošā “Apvienotā saraksta” (AS) virzītais AS dibinātājs, uzņēmējs Uldis Pīlēns un opozīcijā esošo “Progresīvo” izvirzītā publiskās pārvaldības eksperte Elīna Pinto.

Rinkēvičam svinīgo solījumu būs jādod un amatā paredzēts stāties jūlija pirmajā pusē, kad pilnvaras noslēgsies pašreizējam Valsts prezidentam Egilam Levitam, kurš no kandidēšanas uz otro pilnvaru termiņu atteicās, jo pārvēlēšanai trūka balsu.