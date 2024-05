Tavars: “Bailēs no militāriem draudiem pietiekoši situētas ģimenes pieņem lēmumu pārcelties tālāk no iespējamās frontes līnijas” Ieteikt







“Šobrīd, manuprāt, ir ļoti aktuāli, lai tā sabiedrības daļa, kurai pašlaik finansiāli ir vairāk vai mazāk viss kārtībā, nepieņem lēmumu pārdot savu īpašumu un doties uz Spāniju vai Portugāli, – tie, kuri to var atļauties,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja 14. Saeimas deputāts un frakcijas “Apvienotais saraksts” priekšsēdētājs Edgars Tavars, diskutējot par nodarbinātības, imigrācijas un emigrācijas jautājumiem Latvijā.

“Tā šodien ir liela problēma,” turpināja teikt Tavars. “Kādēļ to dara? Vienīgi bailēs no militāriem draudiem. Tās ģimenes, kas ir pietiekoši situētas un ir būtiski nodokļu maksātāji, viņi pieņem lēmumu pārcelties tālāk no iespējamās frontes līnijas tad, kad frontē iet sliktāk. Kad frontē iet labāk, mēs redzam, ka atkal viss paliek kārtībā,” savus novērojumus pauda Saeimas deputāts Tavars.

Līdz ar to kopīgais mērķis esot pēc iespējas ātrāk panākt to, lai beigtos karš Ukrainā. “Lai mums būtu iespēja strādāt pie mūsu ekonomikas un konkurētspējas, labklājības līmeņa celšanas. Un tur ir dažādi mehānismi – tas ir ne tikai šis viens finansiālais aspekts, bet tur ir daudzi kompleksi risinājumi,” uzsvēra Tavars TV24 raidījuma “Preses klubs” diskusijā, apspriežot nordarbinātības jautājumus un līdz šim aizbraukušo tautiešu aicināšanu atgriezties Latvijā.

Tavars diskusijā pieminēja arī mērķi, kāds bija uzstādīts tad, kad Latvijā notika referendums par iestāšanos Eiropas Savienībā (ES). Proti, ka dalība ES nodrošinās iespēju Latvijas pilsoņiem strādāt ārzemēs.

“Mēs esam par vienotu Eiropu, kur ir brīva pārvietošanās, brīva darbaspēka kustība. Tad nebrīnāmies, ka tad, kad šie atalgojuma rādītāji bija zemi, tad cilvēki izvēlējās strādāt tur [ārzemēs]. Mūsu uzdevums ir pēc kara beigām šo ekonomiku pietiekoši pacelt, lai daļa no šiem cilvēkiem atgrieztos, vai arī uz mūsu valsti atbrauktu citi cilvēki, kuri strādā uz mūsu ekonomiku tāpat kā ir simtiem tūkstošu Latvijas valsts piederīgo ir strādājuši citu valstu ekonomikām, lai uzturētu savas ģimenes vai ģimenes daļas, kuras ir palikušas Latvijā,” rezumēja Tavars TV24 raidījumā.