Foto: Pexels

Tavs uzdevums ir ņemt šodienu “savās rokās”! Horoskopi 12. decembrim Ieteikt







Auns

Šodien ir tā diena, kad situācija, kas līdz šim nav bijusi veiksmīga, var pēkšņi krasi mainīties un viss var izvērsties par labu tev. Tavs uzdevums ir nenolaist rokas!

Vērsis

Tavs viedoklis dienas laikā var pārāk bieži mainīties, tāpēc tev vajadzētu septiņas vai astoņas reizes padomāt, pirms kaut ko izlem un dari. Vēl labāk – pavaicā kādam pēc padoma!

Dvīņi

Tu būsi nedaudz lētticīgs, taču tas tev nekādi nekaitēs. Neviens šodien tevi nemaldinās, un necentīsies piekrāpt. Tu vari uzticēties cilvēkiem.

Vēzis

Mēdz teikt, ka dāvināt dāvanas ir gandrīz tikpat patīkami kā tās saņemt. Iespējams, ka šodien tev nāksies vēlreiz pārbaudīt šo apgalvojumu.

Lauva

Pacietība šodien būs tavs uzticamai sabiedrotais. Vairāki šķēršļi, kurus, iespējams, tu vēlēsies apiet, pēc brīža vienkārši paši par sevi pazudīs, ja vien tu spēsi pacietīgi to sagaidīt.

Jaunava

Tev nevajadzētu pievērst visu apkārtējo uzmanību sev, jo pastāv reāls risks, ka starp šiem cilvēkiem nebūs tie, kurus tu vēlētos redzēt…

Svari

Pirms šodien kaut ko iznīcini, precīzi izplāno, ko radīsi atbrīvotajā vietā. Atzīsti, ka ir nepatīkami redzēt sev apkārt vienas vienīgas drupas.

Skorpions

Tavs uzdevums ir ņemt šodienu “savās rokās” un izsvītrot no tās visu nevajadzīgo. Jo agrāk no rīta tu to pieņemsi, jo lieliskāka būs tava diena.

Strēlnieks

Tas, ka tu kaut ko ieraudzīji pirmais, nenozīmē, ka tas uzreiz pieder tev. It īpaši tāpēc, ka kāds cits, iespējams, domā tāpat.

Mežāzis

Tu negaidīti vari nolemt darīt kaut ko tādu, kas citā dienā šķistu pilnīgi aplama ideja. Iespējams, tā arī ir, bet kāpēc gan to neizmēģināt?

Ūdensvīrs

Centies šodien Ievērot mērenību savās vēlmēs. Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā!

Zivis

Esi uzmanīgs, jo šodien tev būs ļoti izdevīga iespēja nedaudz uzlabot savu situāciju. Taču jāņem vērā, ka tas var likties vilinošāk un vieglāk, nekā izskatās no malas!