"Te ir redzama brīvības cena…" Slaidiņš apmeklējis ukraiņu karavīru kapsētu Harkivā







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” tika demonstrēts NBS majora, Zemessardzes štāba virsnieka Jāņa Slaidiņa vēstījums un video no kādas ukraiņu karavīru apbedījuma vietas Harkivā. Kā jau ziņots, Slaidiņš jau vairāk nekā vienu nedēļu atrodas Ukrainā, no kurienes ziņo par saviem novērojumiem TV24 raidījumā.

“Mēs esam vienā no Harkivas kapsētām, pa ceļam uz Slavjanskas pusi, Izjumas pusi. Iebraucām…Mēs redzam, salīdzinot ar to ciemu, kas bija iepriekš, cik plaši karavīru apbedījumi ir pie Harkivas,” tā pastāstīja NBS majors Slaidiņš. “Šeit ir [apglabāti] no daudzām vienībām, būtībā no visas šīs Austrumu frontes. Un šī ir tikai viena no šādām kapsētām,” piebilda viņš.

“Šeit atkal varam redzēt to, kur ir nonākusi Ukrainas tautas labākā daļa. Lai aizstāvētu savu zemi, viņi ir ziedojuši savu vislielāk0 – savu dzīvību, un, kā jau teicu, te ir redzama brīvības cena,” uzsvēra Slaidiņš savā vēstījumā, stāvēdams pie ukraiņu karavīru apbedījumu vietas Harkivā.

Jau vēstīts, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien, 25.februārī, paziņoja, ka divu kara gadu laikā Ukrainā ir krituši 31 000 ukraiņu karavīru, kamēr Krievijas armijas zaudējumi ir sešas reizes lielāki.

Zelenskis preses konferencē sacīja, ka saskaņā ar Ukrainas puses aplēsēm Krievija ir zaudējusi aptuveni 180 000 kritušo un tās kopējie neatgriezeniskie zaudējumi ir tuvu pusmiljonam.

“Šajā karā ir nogalināti 31 000 Ukrainas militārpersonu. Ne 300 000, ne 150 000, ne jebkas cits, par ko melo Putins un viņa melīgās aprindas. Tomēr katrs no šiem zaudējumiem mums ir liels upuris,” sacīja Zelenskis.

Ukraina līdz šim nav publicējusi oficiālus skaitļus par saviem zaudējumiem. To nav darījusi arī Krievija.

Pirms trim dienām intervijā ASV telekanālam “Fox News” Zelenskis sacīja, ka Ukrainas un Krievijas zaudējumu attiecība ir viens pret pieciem. “Uz vienu mūsu karavīru, kas kritis kaujā, ir pieci Krievijas karavīri,” sacīja Ukrainas prezidents.