TESTS. Uzmanīgi aplūko attēlu – vai vari uzminēt, kurš no pāriem ir vislaimīgākais? 0
Attēlā redzami četri pāri, kas lietainā dienā katrs savā veidā nes lietussargu un iepirkuma maisiņus. Jūsu uzdevums ir pateikt, kurš no šiem pāriem ir vislaimīgākais. Vai tas maz ir iespējams?
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No sākuma atšķirības šķiet nebūtiskas, tomēr, jo ilgāk tu skaties, jo vairāk detaļu nāk gaismā.
Ieskaties uzmanīgāk… kurš pāris ir vislaimīgākais?