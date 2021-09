Publicitātes foto

The Body Shop un Dove aicina parakstīt iniciatīvu pret kosmētikas testiem uz dzīvniekiem Ieteikt







Skaistumkopšanas uzņēmumi Dove un The Body Shop ir apvienojušies sadarbībai ar pasaulē vadošajām dzīvnieku aizsardzības organizācijām, lai vērstos pie Eiropas Savienības ar mērķi pasargāt Eiropas skaistumkopšanas industriju no cietsirdības pret dzīvniekiem. Iedzīvotāju iniciatīvu par Eiropu bez cietsirdību pret dzīvniekiem var parakstīt šeit, un tās mērķis ir pievērst Eiropas Komisijas uzmanību un atgādināt, ka nedrīkst tik viegli lauzt savus solījumus un mainīt noteikumus, kuru dēļ cieš un iet bojā dzīvnieki.

Publicitātes foto

Uzņēmumi Dove un The Body Shop apvienojušies sadarbībai ar dzīvnieku aizsardzības organizācijām – PETA, Cruelty Free Europe, HSI, Eurogroup for Animals un ECEAE, lai nekavējoties mobilizētu 1 miljonu Eiropas iedzīvotāju ar kopīgu mērķi – aizstāvēt Eiropas kosmētikas industriju no cietsirdības pret dzīniekiem, kā arī vērst uzmanību, cik nopietni apdraudēts ir ilgtermiņa aizliegums veikt kosmētikas testus uz dzīvniekiem. ECEAE pārstāv 100 dzīvnieku aizsardzības organizāciju no 26 Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Pēc nenogurstošas cīņas trīsdesmit gadu garumā The Body Shop, sadarbojoties ar klientiem, dzīvnieku aizsardzības organizācijām un dažādiem citiem uzņēmumiem, palīdzēja 2004. gadā panākt Eiropas Savienības izliegumu testēt kosmētikas produktus uz dzīvniekiem. Vēlāk 2009. gadā aizliedza testēt arī kosmētikas sastāvdaļas, un, visbeidzot, 2013. gadā sekoja aizliegums Eiropas Savienībā pārdot uz dzīvniekiem testētu kosmētiku. ES piemērs iezīmēja nopietnas pārmaiņas visā pasaulē.

Tomēr nesen Eiropas ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) izvirzīja prasību, kas draud pilnībā iznīcināt Eiropas Parlamenta pieņemtos aizliegumus, un kavēt šajā jomā līdz šim panākto progresu, kā arī nopietni apdraud drosmīgo 2018. gada apņemšanos līdz 2023. gadam panākt vispārēju aizliegumu jebkādiem kosmētikas testiem uz dzīvniekiem.

Publicitātes foto

Šie divi skaistumkopšanas uzņēmumi ir apvienojušies, lai kopīgiem spēkiem uzrunātu savus patērētājus un mudinātu viņus aktīvi iesaistīties, kas palīdzētu nosargāt šobrīd Eiropā pastāvošo dzīvnieku testu aizliegumu, parakstot Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Iniciatīva ir likumisks mehānisms, ar kuras palīdzību ir iespējams mudināt Eiropas Komisiju izstrādāt jaunus likumus.

Uzņēmumi The Body Shop, Dove un dzīvnieku aizsardzības organizācijas ir apvienojušies, lai uzrunātu patērētājus parakstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu par Eiropu bez cietsirdības pret dzīvniekiem, izvirzot Eiropas komisijai šādas prasības:



1. Nosargāt un nostiprināt aizliegumu testēt kosmētiku uz dzīvniekiem

Ierosinājums veikt izmaiņas likumdošanā, lai panāktu pilnīgu aizliegumu veikt jebkādus dzīvnieku testus attiecībā uz visām kosmētikas sastāvdaļām, iesaistot gan patērētājus, gan darbiniekus un vides aizsardzības organizācijas.

2. Reorganizēt ES ķīmisko vielu kontroles mehānismu

Apkārtējai videi un cilvēku veselībai drošu ķīmisko vielu kontrole bez prasības veikt papildus testus uz dzīvniekiem.

3. Modernizēt regulatīvās zinātnes standartus ES

Apņemties, pirms pašreizējā pilnvaru termiņa beigām, izstrādāt likumprojektu, kurā ir noteikti konkrēti soļi, kā pakāpeniski tiks pārtraukti jebkādi izmēģinājumi uz dzīvniekiem ES.

Eiropas pilsoņu iniciatīvas mērķis ir kopīgiem spēkiem savākt 1 miljonu parakstu salīdzinoši īsā laika periodā, lai nodotu skaidri saprotamu vēstījumu, ka Eiropas ķīmisko vielu aģentūras (ECHA) prasības pēc jauniem testiem uz dzīvniekiem ir pretrunā ar ES iedzīvotāju nostāju un Eiropas Komisijas izstrādāto politiku attiecībā uz dzīvnieku testiem.

Publicitātes foto

Firdaous El Honsali, globālās komunikācijas un ilgtspējības vadītāja uzņēmumā Dove. Viņa saka: “Mēs uzņēmumā Dove pārliecinoši iestājamies pret cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Mēs jau daudzu gadu garumā esam uzticīgi savai pārliecībai, ka skaistumkopšanas produktu un to sastāvdaļu testi nav jāveic uz dzīvniekiem, un tieši tāpēc esam kļuvuši par celmlaužiem cilvēku radītu, alternatīvu testu izmantošanai mūsu produktu un to sastāvdaļu testēšanā lietotāju drošībai. Šī apņemšanās virza mūs ieņemt aktīvu pozīciju, lai aizstāvētu ES aizliegumu testēt kosmētiku uz dzīvniekiem. Kopā ar mūsu partneriem – uzņēmumu The Body Shop un vadošajām dzīvnieku aizsardzības organizācijām, mēs aicinām mūsu skaistumkopšanas nozares līdzgaitniekus un sabiedrību kopumā neklusēt, bet iestāties pret kosmētikas testiem uz dzīvniekiem, parakstot šo Eiropas pilsoņu iniciatīvu par Eiropu bez cietsirdības pret dzīvniekiem.”

Christopher Davis, The Body Shop Starptautiskais vadītājs korporatīvi sociālās atbildības un rīkoto kampaņu jomā, saka: “The Body Shop bija pirmais pasaules līmeņa skaistumkopšanas zīmols, kas aktīvi un drosmīgi uzsāka cīņu pret kosmētikas testiem uz dzīvniekiem, un šī apņemšanās jau trīsdesmit gadus ir bijusi mūsu aktivitāšu un kampaņu priekšplānā. Viens no mūsu sadarbības partneriem ir organizācija Cruelty Free International, un kampaņu ietvaros kopīgi paveiktais ir veicinājis sākotnējo Eiropas Savienības 2013. gadā pieņemto aizliegumu. Šodien mēs aicinām Eiropas savienību pildīt savus solījumus, jo tieši Eiropas tirgus ir mājvieta daudziem pasaules mēroga skaistumkopšanas uzņēmumiem. Mēs lepojamies, ka mums ir sadarbība un vienotība šajā jautājumā ar uzņēmumu Dove, un, plecu pie pleca ar pārējiem atbalstītājiem, kopā panākt vispārēju aizliegumu kosmētikas testiem uz dzīvniekiem, atbalstot šo Eiropas pilsoņu iniciatīvu par Eiropu bez cietsirdības pret dzīvniekiem.”

ES laika josla attiecībā pret testiem uz dzīvniekiem:

2004. gads – ES tiek ieviests aizliegums testēt kosmētikas gala produktus uz dzīvniekiem.

2009. gads – aizliegums testēt uz dzīvniekiem kosmētikas sastāvdaļas un to kombinācijas, ja vien tie nav testi, ar ko pārbauda atkārtotas devas toksiskumu, toksisku ietekmi uz reproduktīvo sistēmu un toksikokinētiku.

2013. gads – aizliegums tirgot kosmētiku, kas satur uz dzīvniekiem testētas sastāvdaļas, kas vēl vairāk nostiprina iepriekš pieņemto aizliegumu.

2018. gads – Eiropas Parlamentā tiek iesniegta rezolūcija par vispārēju aizliegumu kosmētikas testēšanai izmantot dzīvniekus, tā nostiprinot Eiropas līdera pozīcijas cīņā ar cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem.

2021. gads – pēdējo gadu laikā ECHA ir aicinājusi izmantot desmitiem tūkstošus dzīvnieku kosmētikas sastāvdaļu testos