Publicēta jauna informācija Modra nošauto suņu lietā
Zemgales rajona tiesa Tukumā 6. augustā plkst. 10 sāks skatīt krimināllietu par trīs suņu nošaušanu pērnajā oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.
Krimināllietā apsūdzētas četras personas. Informācija tiesu kalendārā liecina, ka apsūdzētie ir mednieks Gatis Minkevičs, Bauskas pašvaldības policijas vecākā inspektore Kristīne Leitere-Ozoliņa, Bauskas pašvaldības policijas inspektors Andris Millers un bijušais Bauskas pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis.
Jau ziņots, ka bijušajam Bauskas novada pašvaldības policijas priekšniekam apsūdzība celta par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, kas acīmredzami pārsniedza valsts amatpersonai ar likumu un uzliktu uzdevumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas un kas radīja būtisku kaitējumu.
Pašvaldības policijas darbinieki apsūdzēti par to, ka nepildīja valsts amatpersonas pienākumus, tas ir, aiz nolaidības neizdarīja darbības, kuras valsts amatpersonai pēc likuma un uzlikta uzdevuma jāizdara, ar to radot būtisku kaitējumu, savukārt mednieks apsūdzēts par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, kā rezultātā tie gāja bojā.
2025. gada 10. oktobrī saistībā ar saņemto informāciju par to, ka kādā īpašumā Bauskas novada Brunavas pagastā ieklīduši agresīvi klaiņojoši suņi, notikuma vietā ieradās divi Bauskas novada pašvaldības policijas darbinieki.
Īpašuma teritorijā viņi konstatēja trīs suņus un Bauskas novada pašvaldības policijas Operatīvā vadības centra dežurantei sniedza subjektīvu vērtējumu par suņu agresivitāti un bīstamību, pēc kā saņēma informāciju, ka uz notikuma vietu ir izsaukts mednieks un klaiņojošu dzīvnieku izķeršanas pakalpojuma sniedzēja darbinieki, informēja prokuratūrā.
Toreizējais Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks no Operatīvā vadības centra dežurantes saņēma informāciju, ka kādā īpašumā atrodas divi agresīvi klaiņojoši suņi.
Saņemot šo informāciju, viņš, personīgi nepārliecinoties par tās atbilstību faktiskajiem apstākļiem un acīmredzami pārkāpjot viņam amata aprakstā un Ministru kabineta noteikumos piešķirtās tiesības un pilnvaras, kā arī, pārkāpjot Bauskas novada domes saistošajos noteikumos noteikto, ka klaiņojošu mājas dzīvnieku izķeršanu pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošina pašvaldības izvēlēts pakalpojuma sniedzējs, pieņēma lēmumu uz notikuma vietu uzaicināt mednieku un likt tam suņus nogalināt.
Sākotnēji no medību kolektīva vadītāja saņemts atteikums, taču pēc atkārtota pašvaldības policijas priekšnieka pieprasījuma, izpildot viņa prettiesisko prasību, mednieku kolektīva vadītājs medību kolektīva sarakstes grupā lietotnē “Whatsapp” ievietoja ziņu ar lūgumu atsaukties mednieku, kuram ir iespēja ierasties īpašumā, lai pašvaldības policijas uzdevumā nogalinātu tur esošos suņus.
Aicinājumam atsaucās mednieks, kurš 2025. gada 10. oktobra pēcpusdienā ieradās īpašumā un, apzinoties kaitīgo seku iestāšanās iespēju, proti, ka viņa darbību rezultātā suņi var aiziet bojā, bez pamatota iemesla, nepastāvot viņa vai citu personu veselības un dzīvības apdraudējumam, nelikumīgi nogalināja trīs Modrim Konovalovam piederošos suņus.
Kad īpašumā ieradās mednieks, pašvaldības policisti, apzinoties, ka viņš ir ieradies, lai suņus nogalinātu, un apzinoties, ka šie suņi konkrētajā brīdī neuzbrūk un neapdraud ne īpašumā esošos cilvēkus, ne īpašumu, aiz nolaidības neveica nekādas darbības, lai novērstu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, proti, nelikumīgu suņu nogalināšanu.
Tostarp pašvaldības policisti, nesagaidot ierodamies klaiņojošu dzīvnieku izķeršanas pakalpojuma sniedzēja pārstāvjus, lai tie veiktu normatīvajos aktos paredzētās darbības šo suņu noķeršanai, identificēšanai un nepieciešamības gadījumā nogādāšanai dzīvnieku patversmē, neizpildīja viņiem amata aprakstā noteiktos pienākumus uzturēt sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā un kontrolēt Bauskas novada pašvaldības domes pieņemto saistošo noteikumu izpildi.
Jau ziņots, ka sākumā uz dienesta pārbaudes laiku pašvaldības policijas priekšnieks Gailis tika atstādināts no amata pienākumu pildīšanas. Vēlāk, ņemot vērā pārbaudes starpziņojumu, Gaili atlaida. Vēl diviem novada pašvaldības policijas darbiniekiem piemēroti disciplinārsodi.