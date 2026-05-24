Karaliskās ģimenes policisti iekūlušies ķezā: tagad atklājas, ka pārkāpumi ir vēl lielāki, apdraudot karali Čārlzu III 20

17:37, 24. maijs 2026
Lielbritānijā paplašināta izmeklēšana par iespējamiem pārkāpumiem karaliskās ģimenes apsardzē. Pārbaude, kas sākotnēji bija saistīta ar policistiem Vindzoras pilī, tagad attiecas arī uz citām karaliskajām rezidencēm, tostarp Bekingemas pili.

Izmeklēšana sākta pēc apgalvojumiem, ka Metropolitēna policijas Karaliskās ģimenes un speciālās aizsardzības vienības darbinieki nav pienācīgi pildījuši pienākumus karaļa Čārlza III drošības nodrošināšanā. Daļa policistu tiek turēti aizdomās par gulēšanu darba laikā, savukārt citi, pēc dežūras sākuma reģistrēšanas, neesot ieradušies savos posteņos.

Saistībā ar pārkāpumiem Vindzoras pilī paziņojumus par iespējamiem disciplinārpārkāpumiem saņēmuši 23 policisti. No tiem 21 noteikti darba pienākumu ierobežojumi, bet vēl divi izmeklēšanas laikā netiks norīkoti darbam nevienā karaliskajā rezidencē.

Metropolitēna policija norāda, ka iespējamā rīcība neatbilst augstajiem standartiem, kas tiek sagaidīti no policistiem, īpaši tiem, kuri pilda aizsardzības pienākumus. Par lietu informēts arī Neatkarīgais policijas rīcības birojs, taču izmeklēšanu turpinās pati Metropolitēna policija.

Britu mediji vēsta, ka par notiekošo izmeklēšanu ir informēts arī karalis un Karaliskā mājsaimniecība. Specializētās vienības pienākumos ietilpst patruļas un drošības nodrošināšana pie karalisko rezidenču ieejām.

