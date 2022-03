SPECIĀLIZLAIDUMS. Aktuālais par karadarbību ar Igoru Rajevu

Uz Krievijas karaspēka ieņemto Hersonu, Ukrainas dienvidos, iedzīvotāju protestu dēļ okupanti pārsvieduši Krievijas Nacionālās gvardes vienības, trešdien pavēstīja Ukrainas Aizsardzības ministrijas preses dienests.

Krievija, šādi rīkojoties, cenšas ieviest administratīvi policejisku režīmu.

Krievu okupanti nelikumīgi aizturējuši vairāk nekā 400 Ukrainas pilsoņu.

4.martā Krievijas spēki noraidīja aicinājumu izveidot “zaļo koridoru”, lai Ukraina varētu nodot iedzīvotājiem humāno palīdzību.

Toties Hersonā ieradušies vairāki okupantu kravas auto ar produktiem, kas apstājušies pilsētas centrā.

Hersonas iedzīvotāji attiekušies pieņemt Krievijas humāno palīdzību.

Pateicoties hersoniešu pūliņiem, izgāzusies Krievijas propagandas operācija, lai pasludinātu Hersonas “tautas republiku”.

Okupanti atslēguši mobilos sakarus, internets darbojas ar pārtraukumiem.

Krievijas karaspēks ieņēma Hersonu 2.martā pēc sīvām kaujām ar Ukrainas Bruņotajiem spēkiem.

Krievijas aviācijas uzlidojumā Mariupoles centrā iznīcināts dzemdību nams un slimnīca, trešdien paziņoja Doņeckas apgabala militārās administrācijas priekšnieks Pavlo Kirilenko.

“Dzemdību nams pilsētas centrā, slimnīca, bērnu nodaļa un terapija – tas viss iznīcināts Krievijas aviācijas uzlidojumā Mariupolei. Burtiski tikko,” savā “Facebook” lapā raksta Kirilenko.

Children's hospital building in #Mariupol after the "liberation" operation by Putin's occupants pic.twitter.com/sIAXrTn8P0

— NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2022