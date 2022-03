ASV aizliedz Krievijas naftas un gāzes importu

ASV prezidents Džo Baidens otrdien paziņojis, ka Savienotās Valstis, reaģējot uz Krievijas agresīvo karu pret Ukrainu, aizliedz Krievijas naftas importu.

“Mēs aizliedzam visu Krievijas naftas un gāzes, kā arī [citu] energoresursu importu. Tas nozīmē, ka Krievijas nafta vairs netiks pieņemta ASV ostās, un amerikāņu tauta dos vēl vienu spēcīgu triecienu [Krievijas prezidentam Vladimiram] Putinam,” uzrunā no Baltā nama paziņoja Baidens, piebilstot, ka šis lēmums pieņemts pēc konsultācijām ar sabiedrotajiem.

Aplenktajā Mariupolē mājas drupās no slāpēm nomirusi sešus gadus veca meitenīte

Ukrainas Doņeckas apgabala pilsētā Mariupolē sabombardētas mājas drupās no slāpēm nomirusi sešus gadus veca meitenīte, otrdien paziņojusi pilsētas dome.

Mariupoli ir aplenkuši krievu iebrucēji, kas bombardē pilsētu, neskatoties uz solīto uguns pārtraukšanu, lai civiliedzīvotāji varētu pamest pilsētu.

Nav zināms, cik ilgi meitenīte atradusies zem savas mājas drupām pirms nomira. Viņas māte tika atrasta mirusi turpat netālu.

“Savās pēdējās dzīves minūtēs viņa bija viena, pārgurusi, pārbiedēta un šausmīgi izslāpusi. Tas ir tikai viens no daudziem Mariupoles stāstiem,” paziņoja Mariupoles mērs Vadims Boičenko, piebilstot, ka pilsēta atrodas aplenkumā jau astoņas dienas.

Mariupolei ir nogriezta elektroapgāde, ūdens un gāze. Sakari ir traucēti un mēģinājumi piegādāt pārtiku un zāles cietuši neveiksmi.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pieminēja meitenes nāvi savā kārtējā video vēstījumā, kurā aicināja Rietumus vairāk palīdzēt Ukrainai cīņā ar Krievijas agresiju.

“Mariupole tika aplenkta, nobloķēta, tā ir pārgurusi, tiek spīdzināta,” paziņoja Zelenskis.

“Pirmo reizi desmitgažu laikā, iespējams, pirmo reiz kopš nacistu invāzijas, bērns nomiris no atūdeņošanās. Dzirdiet mani, šodien, dārgie partneri! Bērns nomira no atūdeņošanās 2022.gadā!” sacīja prezidents.

Krievi sabombardējuši Izjumas galveno slimnīcu

Harkivas apgabalā krievi sabombardējuši Izjumas galveno slimnīcu, un pacientiem nācies izkļūt no gruvešu apakšas, feisbukā vēsta mēra vietnieks Volodimirs Macokins.

“Domāju, ka elles vārti ir atvērušies, taču izrādās tas ir tikai pirmais stāvs. Tā ir mūsu pilsētas galvenās slimnīcas pieņemšanas nodaļa. Domājams, kārtēja slepenā NATO bāze,” raksta Macokins.

Krievijas karaspēks pilsētas centru pārvērtis gruvešos. Iebrucēji iznīcinājuši dzelzceļa staciju, autoostu, tiesas namu, koledžu, policijas iecirkni, veikalus un citas ēkas.

Izjuma palikusi bez elektrības, ūdens, gāzes, apkures un pārtikas. Nedarbojas sakari.

Taču ielauzties pilsētā krieviem nav izdevies un kaujas turpinās.

ANO liedz darbiniekiem Krievijas agresiju pret Ukrainu saukt par karu

ANO aizliegusi saviem darbiniekiem Krievijas agresiju pret Ukrainu dēvēt par karu vai iebrukumu, par spīti Ģenerālās Asamblejas balsojumam, klaji nostājoties agresora pusē.

ANO darbiniekiem ieteikts lietot tādus eifēmismus kā “konflikts” vai “militārs uzbrukums”, lai aprakstītu Krievijas uzsākto karu, kas jau prasījis simtiem civiliedzīvotāju dzīvības un licis diviem miljoniem cilvēku doties bēgļu gaitās.

E-pasta vēstulē, kuru pirmdien darbiniekiem izsūtījis ANO sabiedrisko attiecību departaments un kas nonācis laikraksta “The Irish Times” rīcībā, tie instruēti Ukrainā notiekošo nesaukt par karu, kā arī nepievienot Ukrainas karogu saviem sociālo mediju profiliem.

ANO sabiedrisko attiecību departaments apgalvo, ka tas esot nepieciešams, lai izvairītos no “reputācijas riskiem”.

Iestāde norādījusi, ka starptautiskā civildienesta ierēdņiem esot pienākums būt “objektīviem”.

The United Nations has banned its staff from referring to the situation in Ukraine as a “war” or “invasion”, in a move to balance political sensitivities as powerful member state Russia cracks down domestically on those who use the words. https://t.co/kA82hFRqfJ

— The Irish Times (@IrishTimes) March 8, 2022