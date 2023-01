Aktuālais par karadarbību Ukrainā kopā ar Jāni Slaidiņu Ieteikt







“Mēs saprotam, cienām un pieņemam neitralitāti, bet mums ir vajadzīga atļauja no Šveices, kuru tā mums pašlaik nedod,” teica Roblesa. Viņa piebilda, ka vērsīsies Spānijas vēstniecībā Šveicē ar lūgumu palīdzēt šādas atļaujas saņemšanā

Ministre paziņoja par militārās palīdzības nosūtīšanu Ukrainai un apliecināja, ka Spānija turpinās to darīt, lai palīdzētu Ukrainai aizsargāties no netaisnā, nelikumīgā un nežēlīgā Krievijas iebrukuma. Viņa atzīmēja, ka jau no Krievijas pilna apjoma iebrukuma sākuma Spānija uzņem bēgļus no Ukrainas, kā arī ārstē un apmāca Ukrainas karavīrus.

Karš Ukrainā ir parādījis, ka “mēs dzīvojam absolūtas neaizsargātības situācijā”, atzina ministre. Viņa pauda pārliecību, ka Spānijai jāturpina palielināt aizsardzības izdevumus, ņemot vērā saspīlēto situāciju pasaulē drošības jomā.

Šveice ir atbalstījusi Eiropas Savienības (ES) sankcijas pret Krieviju, bet uzstāj, ka tās konstitucionāli noteiktais neitrālais statuss neļauj piegādāt ieročus konflikta zonā un ārstēt ievainotos Ukrainas karavīrus.















