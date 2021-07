Publicitātes foto

Jauni noteikumi: tiešsaistē nodokļi tagad tādi paši kā veikalā







Mārtiņš Zemītis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

1. jūlijā visā Eiropas Savienībā, tostarp – Latvijā, stājās spēkā jauni noteikumi par pievienotās vērtības nodokli (PVN), ko piemēro interneta tiešsaistes pirkumiem. Izmaiņas īpaši skar to arvien pieaugošo patērētāju daļu, kas pirkumus no ārzemēm pasūta un apmaksā internetā.

Modernizācija rada pagaidu neērtības

Kaut arī dažiem nodokļu maksātājiem jaunās normas sākumā var radīt pagaidu neērtības, kā jebkuras izmaiņas nodokļu piemērošanā, kopumā jaunie noteikumi palīdz PVN modernizēt, rada vienlīdzīgu spēles laukumu Eiropas Savienības un trešo valstu uzņēmumiem, vienkāršo pārrobežu e-komercijas darījumus un preču cenas padara caurspīdīgākas, labāk saprotamas un salīdzināmas. Galvenās priekšrocības: uzņēmējdarbība kļūs vienkāršāka, samazināsies krāpšana un uzlabosies patērētāju pieredze, iepērkoties internetā.

Eiropas Savienības PVN sistēma pēdējoreiz tika pamatīgi pārstrādāta tālajā 1993. gadā, tātad – krietni pirms digitālās ekonomikas ēras. Kopš tā laika globālās tirdzniecības kopējais apjoms ir vairāk nekā dubultojies un tirdzniecības īpatsvars pasaules ekonomikā pieaudzis no 40 līdz 60%. Pēdējā desmitgadē īpaši strauji augusi pārrobežu e-komercija, kas mazumtirdzniecībā radījusi īstu revolūciju. Vīrusa pandēmijas laikā pārmaiņas uzņēmušas gaismas ātrumu, digitālo pirkumu kopapjomam pieaugot pat par 70–80%. Globālās tirdzniecības platformas “Amazon” ienākumi pēdējā gada laikā vien pieauguši par vairāk nekā 40%, kompānijai kļūstot par ceturto vērtīgāko uzņēmumu pasaulē.

Vecā sistēma kļuvusi jaunajai realitātei nepiemērota. Globālajiem interneta gigantiem, piemēram, “eBay”, “Amazon” un “AliBaba”, “izplešot spārnus”, vairs nebija viegli noteikt darījuma vietu, un līdz ar to valstis zaudēja lielu savu ienākumu daļu, jo giganti pamanījās nodokļus maksāt tur, kur tie zemākie.

Vērts pieminēt, ka PVN ir visu ES valstu nodokļu ieņēmumu pamats. Līdz ar to vecie noteikumi vairs nebija atbilstoši un derīgi ap­stākļos, kad tirdzniecība pāri robežām lielākoties notiek internetā. Koronavīrusa pandēmija vēl skaudrāk apliecināja, ka vajadzīga reforma, lai PVN par tirdzniecību tiešsaistē tiktu maksāts tajā valstī, kur atrodas patērētājs, nevis tur, kur atrodas pārdevējs vai starpnieks.

Attiecas uz tiešsaistes tirdzniecību

Jaunie noteikumi attieksies uz tiešsaistē strādājošiem pārdevējiem un platformām (jeb tirdzniecības vietnēm) gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās, pasta un kurjerpasta operatoriem, muitas un nodokļu iestādēm, kā arī patērētājiem. Tie nodrošinās vienkāršāku sistēmu gan pircējiem, gan pārdevējiem neatkarīgi no tā, vai patērētāji preci ir iegādājušies no tirgotāja Eiropas Savienībā vai no kādas trešās valsts, piemēram, Lielbritānijas, ASV vai Ķīnas.

Praksē galvenās izmaiņas skars mazos pirkumus, kuri līdz šim bija atbrīvoti no PVN. Iepriekšējā sistēmā preces vērtībā līdz 22 eiro, kuras no valstīm ārpus ES importēja trešo valstu uzņēmumi, bija atbrīvotas no PVN. Nākotnē šis atbrīvojums tiek atcelts.

Turpmāk PVN pilnā apmērā būs jāmaksā par visām Eiropas Savienībā nonākušajām precēm, neatkarīgi, vai pārdevējs būs uzņēmums Eiropas Savienībā vai ārpus tās. Dažādi pētījumi un pieredze liecina, ka iepriekš pastāvošais “mazo pirkumu” atbrīvojums no PVN izmantots krāpnieciski. Nereti negodprātīgi pārdevēji no trešajām valstīm uz dažādu preču, piemēram, viedtālruņu vai elektronikas, sūtījumiem izvietoja nepareizus marķējumus vai samazināja cenu, lai varētu nemaksāt PVN. Šī viltība ļāva attiecīgajiem uzņēmumiem piedāvāt cenu, kas bija zemāka nekā uzņēmumu konkurentiem Eiropas Savienībā. Aplēsts, ka ES dalībvalstis krāpšanas dēļ zaudēja apmēram septiņus miljardus eiro gadā, kā rezultātā nodokļu maksātājiem pieauga nodokļu slogs.

Vienkāršāka pārdevēja reģistrācija

Otrā pārmaiņa skars reģistrēšanos par nodokļu maksātāju. Līdzšinējie e-komercijas noteikumi paredzēja, ka pārdevējam jāreģistrējas kā PVN maksātājiem ikvienā dalībvalstī, kurā importētāja apgrozījums pārsniedz noteiktu robežvērtību. Turpmāk visās ES valstīs tiks noteikts viens, vienots slieksnis PVN reģistrācijai, proti, 10 000 eiro.

Lai atvieglotu dzīvi uzņēmumiem, kas preces piegādā vairākām ES valstīm, tiešsaistē darbojošies tirgotāji tagad varēs reģistrēties elektroniskā portālā jeb tā sauktajā vienas pieturas aģentūrā (OSS). Šajā portālā varēs nokārtot visas PVN saistības.

10 000 eiro robežvērtība jau kopš 2019. gada attiecas arī uz tiešsaistē tirgotajiem elektroniskajiem pakalpojumiem. Pēc reģistrēšanās tirgotājs tiešsaistē varēs paziņot un samaksāt PVN vienas pieturas aģentūrā par visu Eiropas Savienībā pārdoto produkciju, ik ceturksni iesniedzot elektronisku nodokļu deklarāciju. Vienas pieturas aģentūra parūpēsies, lai PVN tiktu ieskaitīts dalībvalstij, kurai tas pienākas.

Vienas pieturas aģentūra

Līdzīgi darbosies jaunā importa vienas pieturas aģentūra (IOSS). Trešo valstu tirgotāji tajā vienkārši varēs reģistrēties kā PVN maksātāji ES teritorijā, un importa aģentūra nodrošinās, ka dalībvalsts, kurai pienākas PVN, beigās saņem pareizo summu.

Ja patērētājs iegādāsies preci no IOSS reģistrēta tirgotāja vai platformas, kas nav no ES, tirgotājam samaksātajā cenā būs iekļauts PVN. Līdz ar to muitai vai kurjerpas­tam pēc sūtījuma ierašanās Latvijā vairs nevajadzēs atsevišķi pieprasīt PVN samaksu. Līdzīgas PVN reformas ar vienas pieturas aģentūrām jau ir ieviestas un lieliski darbojas Norvēģijā, Austrālijā un Jaunzēlandē. Nu šīm valstīm pievienojas arī 27 ES valstis. Jaunā sistēma radīs lielāku skaidrību gan pircējiem un pārdevējiem un samazinās izvairīšanos no nodokļiem. Jaunā sistēma pēc pielāgošanās perioda būs ieguvums mums visiem.