Tikai tagad? LSM darbiniekus informēs par vienotā zīmola ieviešanu 0

Pievieno LA.LV
LETA
7:29, 1. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

VSIA “Latvijas Sabiedriskais medijs” (LSM) šodien savus darbiniekus informēs par vienotā zīmola ieviešanu, noskaidroja aģentūra LETA.

Ko par cilvēku patiesībā pasaka viņa mājoklis? Psihologi izceļ 5 detaļas
Dārzs
Kas notiek, ja ķiršus apēd kopā ar tārpiņu? Patiesība, kas pārsteidz daudzus
Kas Krievijā notiek ar automašīnām? Šoferi no visas valsts ziņo par masveida bojājumiem 2
Lasīt citas ziņas

Interesenti tam varēs sekot līdzi LSM sociālo mediju kanālos no plkst. 10.

Kā vēstīts, 4. jūnijā LSM korporatīvās komunikācijas vadītāja Raina Anna Ločmele informēja, ka LSM pakāpeniski ievieš vienotu zīmolu un vizuālo identitāti, lai auditorijai būtu vieglāk atpazīt tā saturu dažādās platformās un vidēs, tam atvēlot 126 997 eiro.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kurzemniek, ņem vērā! No šodienas vairākos reģionālo autobusu maršrutos stājas spēkā izmaiņas
Vasara rit pilnā sparā: kādi laikapstākļi būs jūlija pirmajā dienā?
Krievija pieņem lēmumu slēgt dzelzceļa robežpunktus ar trim kaimiņvalstīm

Viņa norādīja, ka gada nogalē LSM plāno iepazīstināt sabiedrību ar visu zīmola arhitektūru, kas vienotā portfelī sakārtos LSM apakšzīmolus, piešķirot tiem kopīgu vizuālo identitāti un nosaukumu sistēmu. Pārmaiņu ieviešana notiks secīgi un pārdomāti, kā prioritāti izvirzot auditorijas pieredzi un darbinieku ikdienas darbu, solīja LSM.

Ar aģentūru “Asketic” noslēgts līgums par jaunā LSM zīmola izstrādi – tā summa ir 126 997 eiro, bet termiņš ir 12 mēneši.

Ziņots arī, ka vairāk nekā 200 Latvijas Televīzijas (LTV) un Latvijas Radio (LR) darbinieku parakstījuši vēstuli LSM valdei, iebilstot pret vēsturisko LTV un LR zīmolu pakāpenisku aizstāšanu ar jaunizveidoto zīmolu “LSM” un ziņu dienestu apvienošanu, aģentūru LETA informēja LTV un LR darbinieki.

Iebildumus pret LR un LTV zīmolu aizstāšanu pauduši arī politiķi.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
Viens izmaksāja 13 000 eiro, cits – teju 130 000! Analizējam četru labi zināmu zīmolu pārmaiņas
Lielais uzraksts no Doma laukuma ēkas pazudīs… LTV un Latvijas Radio darbinieki ceļ trauksmi par nākotni
Skaisti dzīvot neaizliegsi: LSM valdes locekle Ogle pērn atalgojumā saņēmusi vairāk nekā 100 000 eiro
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.