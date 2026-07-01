Tikai tagad? LSM darbiniekus informēs par vienotā zīmola ieviešanu 0
VSIA “Latvijas Sabiedriskais medijs” (LSM) šodien savus darbiniekus informēs par vienotā zīmola ieviešanu, noskaidroja aģentūra LETA.
Interesenti tam varēs sekot līdzi LSM sociālo mediju kanālos no plkst. 10.
Kā vēstīts, 4. jūnijā LSM korporatīvās komunikācijas vadītāja Raina Anna Ločmele informēja, ka LSM pakāpeniski ievieš vienotu zīmolu un vizuālo identitāti, lai auditorijai būtu vieglāk atpazīt tā saturu dažādās platformās un vidēs, tam atvēlot 126 997 eiro.
Viņa norādīja, ka gada nogalē LSM plāno iepazīstināt sabiedrību ar visu zīmola arhitektūru, kas vienotā portfelī sakārtos LSM apakšzīmolus, piešķirot tiem kopīgu vizuālo identitāti un nosaukumu sistēmu. Pārmaiņu ieviešana notiks secīgi un pārdomāti, kā prioritāti izvirzot auditorijas pieredzi un darbinieku ikdienas darbu, solīja LSM.
Ar aģentūru “Asketic” noslēgts līgums par jaunā LSM zīmola izstrādi – tā summa ir 126 997 eiro, bet termiņš ir 12 mēneši.
Ziņots arī, ka vairāk nekā 200 Latvijas Televīzijas (LTV) un Latvijas Radio (LR) darbinieku parakstījuši vēstuli LSM valdei, iebilstot pret vēsturisko LTV un LR zīmolu pakāpenisku aizstāšanu ar jaunizveidoto zīmolu “LSM” un ziņu dienestu apvienošanu, aģentūru LETA informēja LTV un LR darbinieki.
Iebildumus pret LR un LTV zīmolu aizstāšanu pauduši arī politiķi.