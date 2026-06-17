Lielais uzraksts no Doma laukuma ēkas pazudīs… LTV un Latvijas Radio darbinieki ceļ trauksmi par nākotni 13
Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio darbinieki parakstījuši vēstuli Latvijas Sabiedriskā medija valdei, paužot bažas par jaunā zīmola “LSM” ieviešanu un jautājumu, vai tiks saglabāti sabiedrībā plaši pazīstamie zīmoli “Latvijas Televīzija” un “Latvijas Radio”.
Darbinieki norāda, ka valde ir prezentējusi un pakāpeniski sākusi ieviest jaunizveidotu zīmolu “LSM”, to skaidrojot kā sabiedriskā medija “mātes zīmolu”. Taču vēstules autori pauž bažas, ka šis zīmols pakāpeniski varētu aizvietot līdzšinējos Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas zīmolus.
Vēstules autori atgādina, ka Latvijas Radio pērn atzīmēja 100 gadu jubileju, savukārt Latvijas Televīzija — 70 gadu jubileju. Viņu ieskatā šie nosaukumi ir kļuvuši par nozīmīgu Latvijas sabiedriskās dzīves daļu un nav skatāmi tikai kā uzņēmuma vizuālās identitātes elementi.
Darbinieki arī norāda, ka uz Latvijas Televīzijas ēkas Zaķusalā netiek plānots atgriezt izkārtni ar uzrakstu “Latvijas Televīzija”. Tā, pēc vēstules autoru paustā, tika noņemta, iepriekš par to neinformējot darbiniekus.
Tāpat darbinieki norāda, ka sapulcē ar LTV Ziņu dienestu Latvijas Sabiedriskā medija valde esot apstiprinājusi — līdzīgi kā “Latvijas Televīzijas” izkārtne, arī lielais uzraksts “Latvijas Radio” no ēkas Doma laukumā pazudīs.
Vēstulē teikts, ka izmaiņas un vienotā identitāte jeb “LSM” tikšot ieviesta arī fiziskajā vidē. Tāpat darbinieki norāda, ka kanālu nosaukumi pārmaiņas varētu piedzīvot gada beigās, pēc Saeimas vēlēšanām. Kanālu identitātes darbiniekiem paredzēts prezentēt jūlijā.
Vēstules autori atgādina, ka pirms sabiedrisko mediju apvienošanas daļa darbinieku kā būtisku nosacījumu izteica vēsturisko identitāšu saglabāšanu. Pēc viņu paustā, to solījusi gan atbildīgā Saeimas komisija, gan Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, uzsverot, ka apvienošanas mērķis ir administratīvo resursu samazināšana.
Darbinieki vēstulē arī atgādina, ka no SEPLP puses vairākkārt solīts neapvienot ziņu dienestus, lai saglabātu redakcionālo daudzveidību. Tomēr, pēc vēstules autoru teiktā, arī par ziņu dienestu apvienošanu valde lēmumu jau ir pieņēmusi, un drīzumā paredzēts sākt apvienošanas procesu.
Vēstulē norādīts, ka pašreizējā LSM valde pauž — tā nenes atbildību par agrākā SEPLP sastāva solīto. Vienlaikus darbinieki uzsver institucionālo nepārtrauktību, norādot, ka pašreizējā SEPLP priekšsēdētāja Sanita Upleja-Jegermane padomē strādā kopš 2021. gada un bijusi klātienē sarunās ar LTV un Latvijas Radio darbiniekiem laikā, kad šādi solījumi izteikti.
Darbinieki atsaucas arī uz 2024. gada 11. novembra SEPLP lēmumu par uzņēmuma “Latvijas Sabiedriskais medijs” dibināšanu un statūtu apstiprināšanu. Vēstules autoru ieskatā tajos noteikts, ka LSM valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces jeb SEPLP piekrišana jebkādām zīmolu izmaiņām, respektējot apvienošanas koncepcijas darba procesā panāktās vienošanās par vēsturisko zīmolu saglabāšanu.
Darbinieki uzskata, ka jautājums par Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio zīmolu nākotni ir apspriežams plašākā mērogā, arī ārpus uzņēmuma. Tādēļ vēstule nosūtīta ne tikai Latvijas Sabiedriskā medija valdei, bet arī Valsts prezidentam un Saeimas deputātiem.
Kā norāda vēstules autori, trīs darba dienu laikā zem aicinājuma parakstījušies vairāk nekā 200 mediju vides speciālistu un nozares profesionāļu — datorgrafiķi, stilisti, režisori, producenti, montāžas speciālisti, žurnālisti, redaktori un citi darbinieki. Viņi aptaujā “Par LTV un LR zīmolu saglabāšanu” nobalsojuši ar “jā”.