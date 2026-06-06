Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Ieva Leiniša/LETA

Skaisti dzīvot neaizliegsi: LSM valdes locekle Ogle pērn atalgojumā saņēmusi vairāk nekā 100 000 eiro 0

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LETA
12:39, 6. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Valsts SIA “Latvijas Sabiedriskais medijs” (LSM) valdes locekle Ilze Ogle uzņēmuma pirmajā darbības gadā amatā nopelnīja 100 420 eiro, liecina viņas iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija.

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Ogle ir LSM valdes locekle personāla pārvaldības jautājumos.

Deklarācija liecina, ka pagājušajā gadā viņa saņēmusi arī 457 eiro procentu maksājumus no “Swedbank” un tāpat deklarēti 54 centu procentu maksājumi no “SEB bankas”.

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Ogles īpašumā deklarēts nekustamais īpašums Kokneses novadā, bet lietošanā – dzīvoklis Rīgā. Viņas valdījumā ir 2024. izlaiduma gada automašīna “Cupra Tavascan”.

LSM valdes locekle deklarējusi kopumā 26 455 bezskaidras naudas uzkrājumus, bet viņas kopējās parādsaistības bija 123 229 eiro.

Ogle deklarējusi, ka viņa ir uzkrājusi līdzekļus privātajos pensiju fondos.

Jau vēstīts, ka 2024. gada aprīļa sākumā tika sākta Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas apvienošana, abām valsts kapitālsabiedrībām saplūstot, lai nodibinātu LSM, kas darbu sāka 2025. gada 2. janvārī.

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