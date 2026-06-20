Ik pa laikam dažādi uzņēmumi un iestādes maina savu zīmolu un logo – tā ir vajadzīga un par attīstību liecinoša pārmaiņa. Ne vienmēr publika to uztver ar sajūsmu, ir zīmoli, kuru pārmaiņas sabiedrība uztver ļoti negribīgi, gadiem ilgi turpinot izmantot iepriekšējo zīmolu, bet ir arī tādi, kas iepatīkas un iesakņojas uzreiz.
Patiesībā arī šim rakstam mani iedvesmoja soctīklos pamanīta diskusija par četriem zīmoliem, kas pēdējā laikā mainījušies. Cilvēki sprieda, kurš no tiem ir veiksmīgākais. Ieskatījos diskusijā, pajautāju viedokli ekspertei un noskaidroju, cik katra no šīm zīmola maiņām izmaksājusi.
Tauta runā
Diskusiju soctīklos aizsācis lietotājs @saliktengriba, kurš jautā: “Kurš no pēdējā laika valsts/pašvaldības iestāžu logo ir vislielākā izgāšanās vai uzvara? Personīgi kaitina LSM un RS [red – Rīgas satiksme] fonti.”
Un kāds tad ir komentētāju viedoklis? Ieskatāmies dažos, pirms ķeramies pie ekspertes “sprieduma”!
“Pasts ir visforšākais, Rīgas satiksme – nē.”
“RS jau sāk izskatīties OK, vismaz pārāk daudz neatgāja no iepriekšējā dizaina. Rīgas logo pat diezgan labi izdevās.” Pasts baigi nepiestāv pastam, LSM vienkārši minimālisma sūds.”
“RS pats logo vēl ir ok, bet tas fonts.. Vārdam ‘Rīgas’ burtu augstums atšķiras no ‘satiksme’ burtu aukstuma, un tad vēl tas “i”..”
“Man liekas, esmu vienīgais, kuram visi rebrendingi patika, izņemot RS – viņi absolūti ap*irsās.”
“Rīgas logo ir labs. Saglabāta atsauce uz vēsturiskās pilsētas ģērboņa elementiem.”
“Rīgais labs. Pārējie trīs – izgāšanās. Pastam ar pakomātu tīklu nosaukums ir “Pasts” – tiešām nevarēja nosaukt kā atbilstošāk?”
“”Rīgas satiksmes” logo ir visos aspektos neprofesionāls un objektīvi slikts. Patiešām slikts.”
“Pasts man ļoti patīk! LSM būtu normālāk, ja burti būtu viens otram drusku tuvāk.”
“Pasta logo vēl ir labs, pārējie – galīgi ne.”
“Visi iet līdzi laikam, un kopumā visi liekas ok. Nekad jau pārmaiņas nepatīk pirmajā acu uzmetienā.”
Izmaksas
Mums vienmēr interesanti zināt, cik kaut kas izmaksā, vai ne? Kurš no šiem logo mums izmaksāja visvairāk, bet kurš – vismazāk? Protams, summas mēdz ļoti atšķirties atkarībā arī no tā, ko tieši sevī ietvēra zīmola maiņa – tikai jauna logo izstrādi vai pilnībā jaunu vizuālo identitāti.
“Rīgas satiksme” jaunā logo izstrāde izmaksāja 13 000 eiro. Kā vēstīja LETA, uzņēmumā skaidrots, ka jaunā vizuālā identitāte tiks ieviesta pakāpeniski aptuveni divu gadu laikā, dokumentos un uz materiāliem logo mainot tad, kad beigsies iepriekšējo materiālu lietošanas termiņš. Uzņēmums uzsvēris, ka šādā veidā papildu līdzekļi ieviešanai netikšot tērēti.
Latvijas Sabiedriskā medija jeb LSM jaunā zīmola izstrādes līguma summa ir 126 997 eiro. LSM skaidrojis, ka šajā summā iekļauta ne tikai vizuālā identitāte, bet plašāks zīmola izstrādes process — esošo zīmolu audits, starptautiskās prakses izvērtējums, sabiedriskās domas pētījums, darbinieku iesaiste, zīmola stratēģija, vizuālā un audiālā identitāte, kā arī komunikācijas materiāli. Konkursā par piemērotāko atzīts “Asketic” un “WKND” piedāvājums.
Rīgas pašvaldības korporatīvās identitātes atjaunošana izmaksāja 19 600 eiro. Pašvaldība to tolaik skaidroja nevis kā pilnu rebrendingu, bet kā Rīgas grafiskās identitātes atjaunošanu. Konkursā uzvarēja dizaina studija “Overpriced”; uzdevumā bija paredzēts izstrādāt trīs Rīgas grafiskās identitātes atjaunošanas variantus, burtveidolu, zīmola vadlīnijas un lietošanas vadlīnijas. Atsevišķi “Live Riga” un “Meet Riga” logo dizaina atjaunošanai un salāgošanai tika minēti vēl 2240 eiro.
“Latvijas Pasta” jaunās vizuālās identitātes izstrāde izmaksāja 93 000 eiro. Kopējās pārmaiņas gan bija plašākas — LSM vēstīja, ka jaunā vizuālā identitāte kopā ar jauno mājaslapu un pašapkalpošanās portālu “mans.pasts.lv” izmaksāja 223 000 eiro, no kuriem 130 000 eiro attiecās uz e-vides izstrādi. “Latvijas Pasts” skaidroja, ka zīmola izstrādē ietilpa zīmola audits, uztveres pētījumi, stratēģija, vizuālā identitāte un komunikācijas materiāli, bet izstrādātājs bija “B40 Magic”.
Ekspertes komentāri
Ko par šīm pārmaiņām domā eksperte? Savu komentāru – visu minēto zīmolu maiņas plusus un mīnusus – portālam LA.LV sniedza vizuālās komunikācijas eksperte Ksenija Miļča.
Par “Rīgas satiksmes” pārmaiņām viņa saka: “Manuprāt, jaunais logo ir laikmetīgāks, vienkāršāks nekā iepriekšējais. Tam ir ļoti laba lietojamība, tas labi strādā dažādos medijos. Laba ir ideja par plūsmām, maršrutiem, savienojumiem, kas ir loģiski satiksmes izņēmumiem. Labi, ka tika ieviesta zaļā krāsa, kas visiem saistās ar ilgtspēju un elektrisko transportu. Ne visai man patīk, ka šim logo nav rakstura un atpazīstamības. Ja mēs noņemsim tekstu, pats logo nebūs atpazīstams. Arī krāsu salikums vairāk atbilst informācijas tehnoloģiju uzņēmumam, diezgan korporatīvs stils. Šim logo trūkst emocionālās sasaistes ar Rīgu. Dizains ir korekts, bet nav pārāk drosmīgs. Vai vajadzētu būt drosmīgākam? Nezinu, bet eksperimentēt vajag.”
Savukārt par LSM pārmaiņām Ksenija domā tā: “Man patīk, ka ir vienkārši, ka nevajag mežģīt smadzenes, ka ir ideja. Tā kā LSM ir saistīts ar informāciju audio, video un digitālās vides formātā, logo tam atbilst. Šis ir jumta zīmols daudziem produktiem, tam ir neitrāla vizuālā “valoda”. Šis logo tuvākajos 3-5 gados nenovedos. Man nepatīk, ka tas ir eiropeiski institucionāls. Tas droši varētu būt arī kādas augstskolas, valsts aģentūras vai tehnoloģiju platformas logo. Atkal – pietrūkst emocionālās identitātes. Piemēram, BBC, ARD, YLE arī nav sarežģīti logo, bet tiem ir ļoti spēcīgs raksturs.
Par “Latvijas pasta” pārmaiņām viņas komentārs ir šāds: “No šīs četrotnes, manuprāt, šis logo ir visveiksmīgākais. Man tas patīk – ir skaidrs fokuss – pasts kā ziņu nesējs. Ir drosmīgi nosaukumu saīsināt līdz vienam vārdam, tas rada drošu sajūtu – zīmolu pazīstam tik labi, ka nevajag pat lietot pilno nosaukumu. Krāsas ir komplimentējošas, fonts nav tipiskais, ko lieto visi, pieeja ir laikmetīga. Nepatikt varētu, ka ir pazudusi daļa no pasta vēsturiskās identitātes, piemēram, dzeltenā krāsa, kas visiem ar to saistījās. Līdz ar to varētu būt zudusi emocionālā piesaiste. Bet, jā,
Un galu galā viedoklis arī par Rīgas pilsētas zīmolu: “Man gribas teikt, ka tas ir viens no veiksmīgākajiem publiskā sektora identitātes projektiem Latvijā. Lieliski, ka atslēgas simbols ir atvasināts no vēsturiskās identitātes un ģērboņa. Viena atslēga simbolizē pilsētu, otra – iedzīvotājus. Man ļoti patīk, ka saglabāta Rīgas vēsturiskā saikne un simbolika. Logo nav nejaušs, tam ir stāsts, un tas ir svarīgi. Šādu logo ir viegli prezentēt, tas veiksmīgi izskatās dažādos medijos un mērogos, sākot ar druku un beidzot ar digitālajiem medijiem. Un, protams, logo ir unikāls, to nevar sajaukt ne ar vienu citu pilsētu. Varam diskutēt, vai dažos lietojumos logo nav pārāk statisks un institucionāls. Un tā pavisam subjektīvi man reizēm pietrūkst Rīgas rakstura – jūgendstila, ostas, Daugavas, pilsētas enerģijas sajūtas, taču kopumā zīmola maiņa ir bijusi veiksmīga.”