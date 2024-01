Eifeļa tornis Parīzē

Tornī atrodas slepens dzīvoklis! 10 mazāk zināmi fakti par tūristu magnētu – Eifeļa torni Parīzē







Lai atzīmētu Gustava Eifeļa nāves simtgadi, ārvalstu medijs “Euronews” ir apkopojis 10 mazāk zināmus faktus par “La Dame de Fer” jebšu latviski „Parīzes dzelzs lēdiju” – Eifeļa torni Parīzē, kurus jūs, iespējams, nezināt.

Gustavs Eifels (dz.1832.gada 15.decembrī – miris 1923.gada 27.decembrī) nomira 91 gada vecumā – tieši pirms simts gadiem. Šis franču būvinženieris plašākai atpazīstamībai ir pieteicis savu vārdu ar dažādu tiltu būvniecību Francijas dzelzceļa tīklam, tāpat ir piedalījies ASV Brīvības statujas celtniecībā, kā arī pēc aiziešanas no aktīva darba inženierzinātnēs, ir sniedzis ieguldījumu meteoroloģijas un aerodinamikas attīstībā, raksta “Euronews”.

Tomēr viņa vārds ir vislabāk atpazīstams saistībā ar pasaulslaveno torni, kas nav atdalāms no Parīzes pilsētas panorāmas un pamatoti tiek uzskatīts par vienu no pasaulē visatpazīstamākajiem orientieriem. Tornis tika uzbūvēts kā 1889. gada Pasaules izstādes centrālais elements, un tas bija paredzēts, lai pieminētu Francijas revolūcijas simtgadi un parādītu Francijas modernās rūpniecības varenību pasaules mērogā.

Lai atzīmētu 100 gadus kopš Gustava Eifeļa nāves, “Euronews Culture” dalās ar 10 mazāk zināmiem faktiem par Eifeļa torni jeb “la Tour Eiffel” vai pat “La Dame de Fer” – tie noteikti noderēs, lai jūs varētu paspīdēt ar savām zināšanām nākamreiz, kad būsiet Parīzē!

Torni nav projektējis Eifelis

Pretēji izplatītajam uzskatam, Eifeļa torni nav projektējis pats Eifelis. Patiesībā to projektēja divi citi inženieri, kas strādāja viņa uzņēmumā, – Moriss Kēklins un Emīls Nugjē (Maurice Koechlin and Emile Nouguier). Viņi arī lūdza franču arhitekta Stīvena Sauvestra (Stephen Sauvestre) palīdzību torņa ārējā veidola izstrādes procesā, jo tā laika Parīzes sabiedrība nebija īpaši apmierināta ar šīs konstrukcijas utilitāro raksturu.

Torņa būvniecība notiek visai raiti

Eifeļa torņa būvniecība sākās 1887. gada 26. janvārī, un tā kopējais būvniecības laiks bija divi gadi, divi mēneši un piecas dienas. Pēc pabeigšanas tā bija 330 m augsta būve, kas tam laikam bija augstākā cilvēka veidotā būve uz zemes. Lai tornis zaudētu šo savu pasaules augstākās būves statusu, bija jāpaiet vairāk nekā četrdesmit gadiem, līdz 1930. gadā Ņujorkā tika pabeigta „Chrysler” ēkas celtniecība.

Franči nebija torņa fani

1887.gada Valentīna dienā laikrakstā “Le Temps” tika publicēts vairāk nekā 300 Parīzes mākslinieku, rakstnieku un politisko domātāju parakstīta dedzīga protesta vēstule pret Eifeļa torņa celtniecību.

“Lai saprastu, par ko mēs strīdamies, pietiek uz mirkli iedomāties smieklīga augstuma torni, kurš gluži kā gigantisks melns rūpnīcas skurstenis dominēs pār Parīzi, un kura barbariskā masa pārspēs un pazemos visus mūsu pieminekļus un noniecinās mūsu arhitektūras darbus, kuriem būs lemts vienkārši pazust šīs apstulbinošās muļķības priekšā,” bija teikts šajā vēstulē. Eifelis atbildēja tajā pašā laikrakstā, apgalvojot, ka viņam kā inženierim rūp tas, lai tornis piešķirtu arī pievilcīguma komponenti pilsētas ainavai.

Sākotnēji torni bija paredzēts nojaukt

Eifeļa torņa celtniecības 4 attēlu kombinācija – no kreisās uz labo, Eifeļa tornis nofotografēts 1888. gada 14. jūnijā, 1888. gada 10. jūlijā, 1888. gada 26. decembrī un 1889. gada 20. janvārī. Izcilais inženieris un slavenais zinātnieks Gustavs Eifelis nomira pirms 100 gadiem, 1923. gada 27. decembrī, un uz visiem laikiem palicis saistīts ar savu slaveno Parīzes dzelzs torni – vienu no pasaules slavenākajiem pieminekļiem. Foto: AFP/SCANPIX

Eifeļa tornis tika uzcelts, lai 1889.gada Pasaules izstādē demonstrētu Francijas rūpniecības varenību. Bet, kad 1909. gadā beidzās tā izmantošanai izsniegtās atļaujas termiņš, tas bija sagatavots demontāžai.

Taču tad, lai šis orientieris tomēr paliktu dzīvās vēstures sastāvdaļa, torņa pašā augšā tika novietota radio antena. Tādējādi tornis, nu jau būdams radio apraides torņa statusā, tika izglābts no iznīcināšanas, pilsētas amatpersonām uzskatot to par pārāk svarīgu, lai to nojauktu. Ir arī vērts atzīmēt, ka 1944. gadā Hitlers pavēlēja, ka, ja Parīzes krišanu sabiedroto spēku rokās nav iespējams novērst, Eifeļa tornim ir jākrīt par katru cenu.

Torņa krāsošana ir roku darbs

Eifeļa tornis lielākoties tiek krāsots manuāli, un, lai novērstu dzelzs ārējo konstrukciju rūsēšanu, ik pēc septiņiem gadiem 50 krāsotāji to pārklāj ar biezu aizsargkrāsas kārtu. Interesanti, ka šī darba paveikšanai ir nepieciešamas aptuveni 60 tonnas krāsas.

Un, ja, turpinām runāt par torņa pārkrāsošanu, par godu 2024.gada Parīzes olimpiskajām spēlēm Parīzes “Dzelzs Lēdiju” plānots pārkrāsot zelta krāsā. Plānotais projekts būs viens no vērienīgākajiem torņa atjaunošanas darbiem 130 gadu laikā.

Torņa augstums mainās

Eifeļa torņa augstums mainās atkarībā no gadalaika, t.i., ja jūs apmeklējat torni vasarā, tas ir augstāks. Tas ir tāpēc, ka dzelzs konstrukcijas, paaugstinoties ārējā gaisa temperatūrai, izplešas līdz pat 7 collām. Turpretī ziemā aukstuma ietekmē torņa augstums samazinās par aptuveni 6 collām, jo dzelzs konstrukcijas aukstuma ietekmē saraujas. Un, lai gan tornis ir būvēts tā, lai kalpotu ilgi, tas var arī šūpoties vētru laikā.

Torņa pamatnē ir iegravēti 72 vārdi

Eifeļa torņa pamatnē ir iegravēti 72 vārdi. Šie uzraksti godina matemātiķus un zinātniekus, kuru ieguldījums torņa veiksmīgas celtniecības nodrošināšanā ir atzīts par ievērojamu. Kādu laiku iepriekš gan šie uzraksti ir bijuši aizsegti, bet tad tie atkal izcelti, izmantojot zelta burtus, tādējādi godinot tos, kuri padarīja šī torņa radīšanu patiešām iespējamu, piemēram, tādas personas kā Fuko (Foucault) un Dimā (Dumas).

Līdz torņa virsotnei ir visai stāvs kāpiens

Eifeļa tornis sastāv no trim sekcijām. 1.sadaļā ir skatu laukums un restorāns „Madame Brasseri”; 2.sadaļā atrodas ar “Michelin” zvaigzni apbalvotais restorāns „Žils Verns” (Le Jules Verne) un vēl viens skatu laukums; 3.sadaļā atrodas Šampanieša bārs (Bar à Champagne). Lai nokļūtu līdz šampanieša dzeršanai jāpieveic pavisam kopumā 1665 pakāpieni.

Tornī atrodas arī slepens dzīvoklis

Būvniecības laikā Eifelis savā tornī izbūvēja arī privātu dzīvokli. Šeit viņš uzņēma tādus slavenus viesus kā Tomass Edisons. Kopš tā laika šī telpa ir pārveidota par Eifeļa darbinieku atpūtas telpu, kas papildināta ar Eifela, viņa meitas un Edisona vaska figūrām.

Ir arī Mis Eifeļtornis…

Amerikāniete, objektu seksualitātes aizstāve (tie, kas izjūt seksuālu pievilcību pret nedzīviem objektiem) Ērika Aija “apprecējās” ar torni 2007.gadā. Pirmo reizi viņa sastapa torni 2004.gadā, un tā bija mīlestība no pirmā skatiena. Tātad, ņemiet vērā – “la Tour Eiffel” ir izslēgts no precību tirgus.

Jau ziņots, ka darbinieku streika dēļ 2023.gada 27.decembrī Parīzē nestrādāja Eifeļa tornis, tā paziņoja torņa operators SETE, vēstīja LETA.

Streiku franču būvinženiera Gustava Eifeļa simtajā nāves gadadienā darbinieki rīkoja, lai protestētu pret pašreizējo Eifeļa torņa pārvaldīšanas stilu, norādīja arodbiedrība CGT. Arodbiedrība skaidroja, ka SETE drīz varētu piemeklēt katastrofa.

Eifeļa torni ik gadu apmeklē gandrīz septiņi miljoni cilvēku.