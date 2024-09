VIDEO. Traģēdija Lizuma pusē. Nepilngadīgais zaudē kontroli pār auto – avārijā bojā gājuši četri pusaudži Ieteikt







Gulbenes novadā aizvadītajā naktī avārijā gājuši bojā četri pusaudži, aģentūra LETA uzzināja Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē. Negadījums notika nedaudz pēc pusnakts Lizuma pagastā, uz autoceļa Cesvaine-Velēna. Sākotnējā informācija liecina, ka jaunietis, vadot transportlīdzekli “Audi”, zaudēja kontroli pār transportlīdzekli, kā rezultātā tas avarēja un ietriecās kokā.

Negadījumā gāja bojā 2007.gadā dzimušais šoferis, kā arī trīs pasažieri – 2006.gadā dzimusi meitene, 2010.gadā dzimusi meitene, kā arī 2007.gadā dzimis puisis. Vēl viena pasažiere, kura dzimusi 2007.gadā, nogādāta medicīnas iestādē.

Ņemot vērā, ka autovadītājs bija nepilngadīgs, autovadītāja tiesību viņam nebija. Automašīnai bijusi derīga tehniskā apskate. Par notikušo ir sākts kriminālprocess, un tiek izmeklēti negadījuma apstākļi.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aģentūru LETA informēja, ka divu bojāgājušo atbrīvošanai no automašīnas izmantoti hidrauliskie instrumenti.

Šī pēdējos gados ir viena no traģiskākajām avārijām, kurā dzīvību zaudēja tik daudz jauniešu. Traģiskākā avārija ar jauniešiem pēdējo 12 gadu laikā notika 2012.gada 1.janvārī Krāslavas novadā. Toreiz automašīna “Mazda 626”, kurā brauca septiņi jaunieši, līkumā noskrēja no ceļa un iegāzās Rudnas upē. Viens no jauniešiem bija atradies automašīnas bagāžas nodalījumā. Automašīnā braukušie jaunieši gājuši bojā noslīkstot. Avarējušajai automašīnai bijušas vasaras riepas sliktā stāvoklī. Tāpat tai nav bijusi izieta arī tehniskā apskate. Nevienam no traģiskajā avārijā Krāslavas novadā bojāgājušajiem jauniešiem nebija autovadītāja apliecības.

Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 116 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 14 personas.

Kopumā ceļu satiksmes jomā pieņemti 622 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 281 par ātruma pārsniegšanu un divi par agresīvu braukšanu. Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākti četri administratīvo pārkāpumu procesi un trīs kriminālprocesi.