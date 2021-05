Santa pie sava zirga Biskvīta, kas guva ar dzīvību nesavienojamu kājas traumu. Foto no privātā arhīva.

Divas draudzenes – Dārta Nikuļceva un Santa Zaltāne skaistā pavasarīgajā sestdienā, 15.maijā devās izjādē ar saviem zirgiem pa Beberbeķu dabas parku. Šķērsojot vienu no koplietošanas ceļiem parkā, Santa negaidīti krita ar visu zirgu. Tālākie notikumi risinājās kā baisā murgā.

Pārmeta vairākus kūleņus kopā ar jātnieci

“Pareizāk sakot, nevis krita, bet pārmeta vairākus kūleņus ar visu zirgu un ilgi palika guļam zemē,” – sarunā ar portālu la.lv stāsta Dārta, kura pati ir sertificēta jāšanas trenere. Kas notika? Izrādās, kāds “labdaris” ceļam bija pāri pārvilcis virvi, ar kuras zirgs aizķērās. Diemžēl dzīvnieks – tīrasiņu angļu zirgs vārdā Bisvkīts lauza kāju, un traumas nebija savienojamas ar dzīvnieka dzīvību, kā rezultātā, pēc vairākām mokošām stundām, kuru laikā skaistais zirgs cieta milzīgas sāpes, atbraukušajam veterinārārstam nācās dzīvnieku eitanizēt.

“Noliecu galvu pateicībā J. Tolpežņikova kungam, par profesionālu un operatīvu rīcību, lai atvieglotu šī zirga ciešanas meža vidū…Paldies arī draugiem par atbalstu. Paldies traktoristam par kritušā zirga savākšanu,” – cietušās sievietes arī ierakstījušas soctīklos.

Dažas dienas pēc notikuma Santa atklāj, ka, lai arī briesmīgajā negadījumā viņa neguva ļoti nopietnas traumas, lai gan pārvietoties vēl aizvien ir grūti. Viņai ir vairāki sasitumi, lielu daļu sievietes ķermeņa klāj zilumi, ir arī galvas un muguras traumas. Protams, Santai visvairāk sirds sāp par mirušo dzīvnieku, kas bija viņas zirgs piecus gadus.

“Dievs ir stāvējis klāt šajā negadījumā Santai, un traumas ir tādas, kas ir ārstējamas. Tas taču varēja beigties ar nosišanos vai ratiņkrēslu. Jātnieku sportā ir bijuši tādi gadījumi, kad bojā iet jātnieks, jo virsū uzkrīt zirgs, kas sver 600 – 700 kilogramus,” – stāsta Dārta.

Traumas, ko Santa guva kritiena rezultātā. Foto no privātā arhīva.

“Zirgs bradāja pa mežu ar lupatu lēveros salauztu kāju, cieta nenormālas sāpes, viņa kājas bija sapinušās tajā novilktajā virvē,” – atceras zirga saimniece.

Viss notika mīklaini – vienīgie liecinieki nozuduši

Šoka stāvoklī pēc notikuma to, kas sekoja visam pēc kritiena, abas sievietes kā puzles gabaliņus var salikt tikai tagad. Visdīvainākais šajā traģiskajā stāstā ir tas, ka, iespējams, notikumam bijuši liecinieki.

“Brīdī, kad notika kritiens, ceļa nomalē stāvēja gaišas krāsas paveca “Audi” automašīna, kurā sēdēja jauns puisis un meitene. Pēc kritiena puisis pie mums pienāca un jautāja, vai mums viss ir labi? Piedzīvotajās šausmās nespēju reaģēt adekvāti un laikam atbildēju, ka viss ir kārtībā. Dīvainākais bija tas, ka šis pats vīrietis palīdzēja izpiņķerēt zirga kāju no virves, kas pirms tam bija pārvilkta pār ceļu un… nozust pats ar visu virvi,” – portālam stāsta Santa.

Gan Santa, gan Dārta ir uzrakstījušas iesniegumu policijā par notikušo. Tiek meklēts arī jaunais vīrietis, kas bija notikuma vietā un paņēma virvi.

“Es visu laiku analizēju, kas todien notika. Visa tā situācija bija ļoti dīvaina. Tieši tas moments, ka šie cilvēki bija vienīgie, kas redzēja nelaimi – atpiņķerēja zirgam kāju, savāca to striķi un aizbrauca. Jebkuram cilvēkam taču būtu skaidrs, ka pēc notikušā mēs bijām šokā un īsti neapzinājāmies, ko darām. Manuprāt, jebkurš būtu izsaucis gan policiju, gan ātro palīdzību, nevis vienkārši nozudis… Es biju tādās šausmās, ka balsī raudāju, man bija ārprātīga panika…

Kad es sapratu, ka vairs nav ne viņu pašu, ne virves, vienīgais, ko Santai teicu – neviens mums neticēs. Pateiks, ka divas duras ar zirgiem pa mežu nesās, neveiksmīgi zirgs aizķērās aiz saknes, salauza kāju un pārējo mēs izdomājām…

Bet nē! Es apzinos, ko redzēju, un Santai vairākas reizes jautāju, vai arī viņa redzēja to virvi un, protams, arī viņa ļoti spilgti to atceras, jo zirga kāja bija tajā sapinusies…” – tās dienas notikumus atceras Dārta. Viņa arī atzīst, vēl aizvien nespēj normāli gulēt, jo piedzīvotais atstājis neizdzēšamas pēdas apziņā…

Dzīvnieki glābēji apsaukājas un nosoda par zirga eitanāziju

“Pēdējā laikā kļuvuši aktuāli jautājumi par to, ka Beberbeķu dabas parks tiek izbraukāts ar kvadracikliem un krosa motocikliem un tādējādi arī postīts un ar to aktīvi cīnās tie cilvēki, kas sevi sauc par dabas draugiem. Bet, vai tiešām šādas metodes ir pieņemamas? Un šādi cilvēki dzīvo starp mums! Šoreiz nopietni necieta neviens cilvēks, taču tas, kādās mocībās un sāpēs cieta zirgs, diezin vai es to kādreiz spēšu aizmirst… “ – saka Santa.

Pēc šī stāsta publicēšanas vietnē “Facebook” nav bijis ilgi jāgaida, kā uzradušies arī nosodoši komentāri. Daži norādījuši, ka saimniecei “pat par zirgu pajāt” un neviens nav mēģinājis dzīvnieku glābt. Abas sievietes, kuras ar zirgiem nodarbojos jau vairākus gadus teic, ka diemžēl cilvēki ir dažādi un it īpaši – interneta vidē. Pieejamā informācija liecina, ka komentāra autore, kas cietušo sievieti tāpat nodēvējusi vārdā “zoss”, ir biedrības “Ar sirdi delnā” dibinātāja Andra Tomase.

“Veterinārārsts, kas specializējas zirgu jautājumos, ļoti skaidri ļāva saprast, ka vienīgais risinājums ir dzīvnieka eitanāzija. Mēs neuzskatām, ka zirgs būtu bijis jāpakļauj milzīgām ciešanām un sāpēm visas dzīves garumā, ja viņš nekad vairs nevarētu normāli ne staigāt, ne lēkšot. Ir neizsakāmi žēl zirga, jau kuru dienu no rīta mostos un atceros tās dienas notikumus un atkal raudu, bet reizēm ir jāprot stāvēt tam pāri, nebūt egoistam un rīkoties tā, kā labāk ir dzīvniekam,” – saka Santa.

Dārta Nikuļceva un Santa Zaltāne lūdz līdzcilvēku palīdzību: atsaukties ikvienu, kurš ir redzējis jebko saistībā ar notikušo negadījumu!

Zirgs Biskvīts guva tik nopietnu kājas traumu, ka veterinārārstam nācās dzīvnieku eitanizēt notikuma vietā:



Atgādinām, ka 2020.gada sākumā Madonas pusē traģisks negadījums notika ar kādu vīrieti, kurš, braucot ar kvadraciklu iebrauca pāri ceļam pārvilktā trosē.No gūtajām traumām 1974.gadā dzimušais vīrietis mira.

