Traģiskos satiksmes negadījumos dzīvību zaudējuši daudzbērnu mamma un pieredzējis lidotājs

Teaģiski negadījumi Vecumnieku novadā un Ādažos

Nedēļas nogalē notikušas divas smagas avārijas ar letālām sekām, tostarp pagaidām nenoskaidrota transportlīdzekļa šoferis notriecis daudzbērnu mammu Vecumnieku-Skaistkalnes ceļmalā, vēsta raidījums “Degpunktā”.

Šosejas Vecumnieki-Skaistkalne ceļmalā pie mājām Sudmalnieki 5.oktobrī gulst ziedi un saliktas sveces.

Piektdienas, 2.oktobra, vakarā laika posmā starp pulksten astoņiem un deviņiem, šajā vietā notika traģisks negadījums. Kāds pagaidām nenoskaidrota transportlīdzekļa šoferis notrieca jaunu sievieti – daudzbērnu mammu.

Viņa gāja bojā un atbraukušajiem mediķiem atlika vien par to paziņot policijai. Kaimiņi saka – tieši uz likumsargu pleciem tagad liela atbildība – sievietes slepkavu ir jāatrod.

Aigars, kas dzīvo netālu no negadījuma vietas, stāsta, ka ģimene īrēja to māju, netālu no kuras notika traģiskais negadījums. Astoņos vakarā, kad sieviete bijusi uz šosejas, bija jau tumšs.

Policija teikusi, kas nav zināms, kas nobrauca sievieti.

Kaimiņus vietējie raksturo kā kārtīgus cilvēkus. Tāpēc vēl jo vairāk nav skaidrs, ko sieviete viena pati tumsā darīja uz lieceļa. Iespējams, gāja mājās, bet nav saprotams, kāpēc pa ceļa braucamo daļu. Varbūt sieviete bija izgājusi kādu satikt.

Valsts policija aicina atsaukties minētā ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju, zvanot pa tālruņa numuru 26156961 vai 110.

Valsts policija:

Uz aculiecinieku palīdzību likumsargiem jācer vēl viena negadījuma izmeklēšanā, kas sestdien, 3.oktobrī dienas vidū notika uz Tallinas šosejas pie Ādažiem. Tur taisnā ceļa posmā saskrējās motocikls “Harley Davidson” un automašīna “Seat Toledo”. Mazāk aizsargātā spēkrata vadītājs gāja bojā. Policijas komentārs par incidentu ir lakonisks:

“Ap plkst. 12.30 Ādažu novadā, Ādažos, Rīgas gatvē notika sadursme starp automašīnu “Seat” un motociklu “Harley Davidson”. Pēc sākotnējās informācijas “Harley Davidson” atsitās vēl pret automašīnu “Volkswagen”. (…) Policija turpina skaidrot notikušā apstākļus un ir uzsākts kriminālprocess.”

Vietējie iedzīvotāji, kas šodien viens pēc otra dodas apskatīt negadījuma vietu, saka, bojāgājušais vīrietis – Valentīns Vasjaks – ir cilvēks, ar ko lepojies ikviens ādažnieks. Viņš bija pieredzējis lidotājs un lidmašīnu konstruētājs, kā arī moto braucējs ar pieredzi, tapēc vēl jo vairāk esot grūti saprast notikušā cēloņus.

Ātrums arī nav bijis liels.

Policija lūdz atsaukties, šoferus, kuru automašīnās negadījuma vietā bija ieslēgti video reģistratori. Likumsargi aicina zvanīt pa tālruņa numuriem 26653618 vai 110.

“Degpunktā” sižets: