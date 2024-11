“Mēs Latvijā mediju un ekspertu līmenī visu laiku esam bijuši tādi satraukušies, kas tagad notiks, ja ievēlēs Trampu? Ukraiņi, tik, cik man ir zināms un, runājot ar viņu analītiķiem, tautu un bēgļiem, viņi daudz mazāk par to uztraucas, tāpēc, ka viņi kaut kur domā līdzīgi kā liela daļa vēlētāju ASV,” TV24 ASV prezidenta vēlēšanu speciālizlaidumā atklāj Artis Pabriks, aizsardzības (2010–2014; 2019-2022), ārlietu (2004-2007) ministrs, Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācijas vadītājs, LA.

Amerikāņi šādi parādīja, ka “viņi nav apmierināti ar esošo situāciju, līdz ar to labāk ielaidīs tajā karpu dīķi vienu līdaku, varbūt kaut kas mainīsies un tas īstenībā ir tāds mājiens ar mietu daudziem Latvijas politikā, jo, ja ilgāku laiku mēs nevaram pieņemt lēmumus, mēs mazināt birokrātiju, nevaram piešķirt Ukrainai raķetes, tad viņi saka – kas sliktāks vēl var būt? Tāpat vilksimies uz priekšu? Labāk, lai viens atnāk un būs vismaz kaut kāda kustība!” Pabriks nosaka.

Jau ziņots, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien apsveicis Donaldu Trampu ar uzvaru ASV prezidenta vēlēšanās.

“Apsveicu Donaldu Trampu ar iespaidīgo uzvaru vēlēšanās,” platformā “X” raksta Zelenskis.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!

I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024