Tramps atstās Putinu un Zelenski vienus? ASV prezidents maina stratēģiju 6
ASV prezidents Donalds Tramps plāno ļaut Krievijai un Ukrainai pašām organizēt tikšanos starp abu valstu līderiem. Kā laikrakstam “The Guardian” atklāja Trampa administrācijas amatpersonas, Tramps vairs šobrīd neplāno rīkot trīspusēju tikšanos starp Ukrainas, ASV un Krievijas prezidentiem.
Amatpersonas paziņoja, ka Tramps atsakās no trīspusējām sarunām par kara izbeigšanu Ukrainā, piebilstot, ka nākamais solis Trampa plānos izbeigt karu ir divpusēja tikšanās starp Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Kā norādījuši avoti, Tramps paziņojis saviem padomniekiem, ka plāno piedalīties trīspusējā tikšanās reizē tikai pēc tam, kad Putins un Zelenskis būs tikušies savā starpā, lai gan joprojām nav skaidrs, vai šī pirmā tikšanās vispār notiks.
Intervijā WABC Tramps paziņoja, ka, viņaprāt, Putinam un Zelenskim vispirms vajadzētu tikties bez viņa: “Es vienkārši gribu redzēt, kas notiks tikšanās laikā. Viņi to tagad organizē, un mēs redzēsim, kas notiks.”
Augsta ranga Trampa administrācijas pārstāvis šo situāciju raksturojis kā ASV prezidenta “izvērtējošu pozīciju” attiecībā uz iespēju rīkot Putina un Zelenska tikšanos. Tomēr pēdējās dienās šajā jautājumā nav panākts progress, un Baltā nama pārstāvji vēl nav nosaukuši iespējamos tikšanās norises vietas.
Vienlaikus Baltais nams paziņoja: “Tramps un viņa nacionālās drošības komanda turpina sadarboties ar Krievijas un Ukrainas amatpersonām, lai sarīkotu divpusēju tikšanos ar mērķi apturēt slepkavības un izbeigt karu… Valsts interesēs nav publiski apspriest šos jautājumus.”