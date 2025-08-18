#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Aleksandrs Lukašenko un Vladimirs Putins
Aleksandrs Lukašenko un Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK

Tramps paliek “arvien interesantāks” – nupat komplimentiem apbērts Lukašenko 0

19:13, 17. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Donalds Tramps, pašreizejais ASV prezidents, sociālajā tīklā Truth Social pēkšņi veltījis atzinīgus vārdus Baltkrievijas diktatoram Aleksandram Lukašenko, saucot viņu par “varenu vadītāju”. Šis kompliments sekojis pēc Rietumu mediju kritikas, radot jaunus jautājumus par Trampa ārpolitikas manevriem, vēsta Unian.

Viss sākās ar ierakstu nelielā Truth Social kanālā ar 3400 sekotājiem, kas apgalvoja, ka “kreisā prese” slēpj Trampa panākumus Baltkrievijā, kur viņš it kā veicinājis 16 politieslodzīto atbrīvošanu. Tramps pārpublicēja ziņu un piebilda: “Paldies Baltkrievijai un tās varenajam vadītājam. Es ceru, ka drīz tiks atbrīvoti vēl 1300!”

Šis paziņojums izraisīja ažiotāžu, jo Tramps reti izsaka šādus komplimentus autoritāriem līderiem.

Jūnijā ASV prezidenta īpašais pārstāvis Kīts Kellogs apmeklēja Baltkrieviju un tikās ar Lukašenko. Vizītes rezultātā tika atbrīvoti 10 politieslodzītie, bet vēlāk kļuva zināms, ka atbrīvoto skaits sasniedzis 16. Šāda rīcība, iespējams, bija daļa no ASV noteikumiem sarunu uzsākšanai. Pirms dažām dienām Tramps sazinājās ar Lukašenko, lai apspriestu vēl 1300 politieslodzīto atbrīvošanu.

Rietumu mediji ziņo, ka Lukašenko, visticamāk, bijis starpnieks, organizējot Trampa tikšanos ar Vladimiru Putinu.

Analītiķi spriež, ko ASV varētu piedāvāt Baltkrievijai, kas starptautiski tiek uzskatīta par izolētu valsti līdzās Krievijai un Ziemeļkorejai. Lukašenko loma politieslodzīto atbrīvošanā un Trampa sarunās ar Putinu liek domāt par iespējamu vienošanos. Tomēr nav skaidrs, kāda būs “samaksa” par šādu sadarbību.

Trampa uzslavas Lukašenko raisa diskusijas par viņa ārpolitikas mērķiem. Vai tā ir stratēģija, lai panāktu politieslodzīto atbrīvošanu vai stiprinātu dialogu ar Krieviju? Skaidrs, ka šis solis nav nejaušs un liek pasaulei uzmanīgi sekot līdzi turpmākajiem notikumiem.

