VIDEO. Milzis Tramps un punduris Putins. Atrodi, kas šajā attēlā ir galīgi greizi, kāpēc slepkavam trīc kājas?

16:06, 17. augusts 2025
Putina “želejveida kājas”. Vladimira Putina nekontrolējamā kāju trīce, atvadoties no Donalda Trampa Aļaskas samitā 15. augustā, pasaules medijos izraisījusi plašas spekulācijas, ka Krievijas līderis, iespējams, valkājis apavus ar augstiem paliktņiem, lai mazinātu auguma atšķirību ar 190 cm garo ASV prezidentu.

Putins, kura augums ir zem 170 cm, tika pamanīts ar augstiem zābakiem, kas, pēc dažu domām, varēja būt iemesls viņa neparastajai kāju kustībai.

Ukrainas mediji un sociālo tīklu lietotāji ātri reaģēja, izsakot pieņēmumus par veselības problēmām vai pat eksoskeleta lietošanu, lai uzlabotu stāju.

Ukrainas ziņu kanāls Times of Ukraine piesaistīja uzmanību Putina kāju kustībām, jautājot: “Uzmanību — Putina kājas. Kas ar tām nav kārtībā?” Telegram kanāls Nevzorov piebilda: “Putins, šķiet, sasniedzis savu mērķi, bet viņš aizdomīgi trīc. Viņa kājas ‘staigā’. Varbūt apavi ir par šauru?” Kāds cits Ukrainas medijs norādīja, ka Putins samitam “pēkšņi izaudzis garāks”, spekulējot, ka viņš varētu būt valkājis eksoskeletu – ierīci, kas atbalsta fizisko kustību un uzlabo stāju.

Video materiālos redzams, kā Putins atkārtoti saliec ceļgalus un paceļ kreiso purngalu un papēdi, it kā cenšoties noturēt līdzsvaru.

Šīs spekulācijas pastiprina jau gadiem ilgušās baumas par Putina veselību. Kremļa noliegtajās baumās ietverti pieņēmumi par Parkinsona slimību vai vēzi.

Pēdējos gados Putins vairākkārt pamanīts ar neparastām kustībām – piemēram, 2022. gadā, kad viņa seja trīcēja un kājas šūpojās, gaidot rokasspiedienu ar Turcijas līderi Redžepu Tajipu Erdoanu.

Ķermeņa valodas eksperts, profesors Eriks Busijs, pagājušajā gadā intervijā The Sun norādīja, ka Putins izskatās “nemierīgs” un “izvārdzis”, uzsverot viņa raustīgās rokas, kājas un sagumušo stāju intervijas laikā ar Takeru Karlsonu. Busijs teica: “Putins nejūtas ērti savā ādā, viņš neuzrāda tādu ķermeņa disciplīnu kā Karlsons, reizēm riņķojot ar kājām, iespējams, nervozitātes vai fiziska diskomforta dēļ.”

Līdzīgi novērojumi tika fiksēti 2023. gadā Astanā, Kazahstānā, kur Putins stundu garas uzstāšanās laikā nepārtraukti kustināja kājas, radot iespaidu par piespiedu muskuļu kustībām.

