“Tramps panāca negaidīto.” Rajevs atklāj, kas var slēpties aiz pēkšņā pamiera Krievijas karā Ukrainā 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
19:14, 13. maijs 2026
Viedokļi

Saeimas deputāts, IeM parlamentārais sekretārs un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” komentēja pamieru Ukrainā un ASV prezidenta Donalda Trampa lomu visā procesā.

Kokteilis
Sestā maņa viņiem ir dabas dota: dzimšanas datumi, kuriem piedēvē “raganisku” enerģiju
Kokteilis
Šīs profesijas patiešām eksistēja padomju laikos: tagad tās daudziem atgādina absurdu komēdiju
Kokteilis
Neturi sevi rāmjos! Piecām zodiaka zīmēm šī vasara būs karsta arī mīlas dzīvē
Lasīt citas ziņas

Rajevs norādīja, ka sākotnēji bijis pārliecināts, ka situācija turpinās saasināties un sekos jauni asiņaini uzbrukumi. Taču, pēc viņa teiktā, Trampam izdevies panākt trīs dienu pamieru.

Viņš piebilda, ka paralēli tiek runāts arī par tūkstots gūstekņu apmaiņu, kas, viņaprāt, liecina par to, ka Trampam tomēr ir zināma ietekme uz procesu.

CITI ŠOBRĪD LASA
būs interesanta savienība – trīs partijas paziņo par sadarbošanos jaunās valdības izveidē
Krimināls
Kokrūpnieku lietā aiztur augstus ierēdņus – arī Kronbergu; par pretdarbību izmeklēšanā process sākts pret 10 personām
Krimināls
Vērienīga operācija: Bankomātu apzadzēji aizbēg no Latvijas policijas uz Lietuvu, notiek meklēšana

Rajevs atsaucās arī uz Trampa bieži izmantoto retoriku par “kārtīm”, norādot, ka šajā situācijā ASV prezidentam acīmredzot ir bijuši savi ietekmes instrumenti.

Tomēr viņš uzsvēra, ka pagaidām nav skaidrs, cik nozīmīgs šis pamiers patiesībā ir. Viņaprāt, galvenais jautājums ir – vai tas ir tikai īslaicīgs “viens gājiens”, lai uz laiku apturētu karadarbību un veiktu gūstekņu apmaiņu, vai arī pirmais solis plašākā plānā kara izbeigšanai.

“Šeit man atbildes nav, jo mēs nezinām, ko viņi ir izrunājuši aizkulisēs,” sacīja Rajevs.

Plašāk skaties video!

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Pēc Vācijas nākamā varētu būt Itālija: Eiropā palielinās satraukums par ASV karaspēka samazināšanu
“Ir pienācis laiks amerikāņu tautai pašai tos apskatīt.” Pentagons publisko iepriekš slepenus dokumentus par NLO
Tramps iešāva sev kājā: pirms 11 gadiem pieņemtais lēmums viņu vajā vēl šobaltdien
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.