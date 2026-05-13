"Tramps panāca negaidīto." Rajevs atklāj, kas var slēpties aiz pēkšņā pamiera Krievijas karā Ukrainā
Saeimas deputāts, IeM parlamentārais sekretārs un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” komentēja pamieru Ukrainā un ASV prezidenta Donalda Trampa lomu visā procesā.
Rajevs norādīja, ka sākotnēji bijis pārliecināts, ka situācija turpinās saasināties un sekos jauni asiņaini uzbrukumi. Taču, pēc viņa teiktā, Trampam izdevies panākt trīs dienu pamieru.
Viņš piebilda, ka paralēli tiek runāts arī par tūkstots gūstekņu apmaiņu, kas, viņaprāt, liecina par to, ka Trampam tomēr ir zināma ietekme uz procesu.
Rajevs atsaucās arī uz Trampa bieži izmantoto retoriku par “kārtīm”, norādot, ka šajā situācijā ASV prezidentam acīmredzot ir bijuši savi ietekmes instrumenti.
Tomēr viņš uzsvēra, ka pagaidām nav skaidrs, cik nozīmīgs šis pamiers patiesībā ir. Viņaprāt, galvenais jautājums ir – vai tas ir tikai īslaicīgs “viens gājiens”, lai uz laiku apturētu karadarbību un veiktu gūstekņu apmaiņu, vai arī pirmais solis plašākā plānā kara izbeigšanai.
“Šeit man atbildes nav, jo mēs nezinām, ko viņi ir izrunājuši aizkulisēs,” sacīja Rajevs.
