Tramvajs Nīderlandē nespēj savlaicīgi apstāties. To aptur vaļa aste

Sociālajā medijā “X publicēts ieraksts ziņo, ka Nīderlandē tramvajs nespējot savlaicīgi apstāties, pārrāva drošības barjeru. No traģiskas nelaimes tramvaja pasažierus izglāba vaļa astes statuja.

Statujas oficiālais nosaukums ir “Glābs ar vaļa asti”. To ir radījis holandiešu tēlnieks Mortens Struijs. Tā tika uzstādīta 2002. gadā Spijkenisas pilsētā, kas atrodas netālu no Roterdamas Nīderlandē.

Skulptūra ataino dramatisko brīdi, kad vaļa aste paceļas virs ūdens virsmas, šķietami satverot un atbalstot metro vai tramvaja vagonu. Lai gan negadījums, kad tramvajs izlauzās cauri avārijas barjerai un tika aizķerts ar vaļa asti, bija neplānots, mākslas darba simbolisms pārsniedz burtisko interpretāciju.

Tā ir spēcīga metafora idejai par izglābšanos no potenciāli katastrofālas situācijas. Skulptūra simbolizē aizsardzību un cerību pat saskaroties ar negaidītiem pārbaudījumiem.

FOOTAGE of the elevated tram that rammed past the end of its tracks in Rotterdam, Netherlands. pic.twitter.com/2oQBEDpuuY

— Ozor Ndi Ozor (@eemmanuels4) December 13, 2023