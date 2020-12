Foto: TASS/Scanpix/LETA

Trešdien Latvijā būs sauss laiks: Austrumos iestājusies meteoroloģiskā ziema





Trešdien Latvijā būs sauss laiks, vietām gan iespējama neliela snigšana, prognozē sinoptiķi.

Valsts austrumu daļā lielākoties saglabāsies mākoņainas debesis. Sākot no austrumiem un dienvidiem, arī daudzviet citviet Latvijā debesis aizklās mākoņi.

Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidaustrumu vējam, gaiss iesils līdz +2..-3 grādiem.

Rīgā uzspīdēs saule, nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs neliels dienvidu, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz nulle grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī 771-775 dzīvsudraba staba milimetri jeb 1028-1033 hektopaskāli.

Valsts austrumos iestājusies meteoroloģiskā ziema

Svētdien, 29.novembrī, vairākās novērojumu stacijās valsts austrumos sākās meteoroloģiskā ziema, bet Dagdā tā iestājās dienu agrāk, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija.

Meteoroloģiskā ziema iestājas, ja vismaz piecas diennaktis pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra ir nulle grādu vai zemāka, un ziemas sākums ir pirmā no šīm dienām.

Alūksnē, Gulbenē, Rēzeknē, Zosēnos un Līvānu novada Rožupē kopš svētdienas vidējā gaisa temperatūra ir nedaudz zemāka par nulli, un līdz ceturtdienai tā saglabāsies negatīva.

Daugavpilī un Jēkabpilī, kā arī valsts centrālajā un rietumu daļā meteoroloģiskā ziema nav sākusies.

Nedēļas nogalē arī austrumu novados gaisa temperatūra pakāpsies virs nulles, bet nākamnedēļ gaidāms lielāks sals nekā šonedēļ, prognozē “Global Forecast System”.

Līdz decembra vidum Latvijā, visticamāk, būs maz nokrišņu. Siltākais laiks gaidāms 5. un 6.decembrī, kad valsts rietumu un centrālajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +3..+8 grādiem.

Sagaidāms, ka ilgstoši pūtīs brāzmains dienvidaustrumu vējš, šīs nedēļas nogalē gaidāmas vēja brāzmas līdz 10-15 metriem sekundē.

Nākamnedēļ meteoroloģiskā ziema var iestāties jau visā Latvijā.

Kurzemē un Zemgalē autoceļi vietām apledo

Apledojums šorīt vietām Kurzemē un Zemgalē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VAS “Latvijas valsts ceļi” (LVC).

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 62 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Liepājas šosejas posmā no Apšupes krustojuma līdz Blīdenei un no Kalvenes līdz Liepājai, kā arī uz Ventspils šosejas posmā no Kūdras līdz Ventspilij.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Dobeles, Kuldīgas, Liepājas, Talsu, Tukuma un Ventspils apkārtnē.

Šādos laika apstākļos autobraucējus aicina būt īpaši piesardzīgiem, ieturēt lielāku distanci līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, neveikt straujus manevrus, kā arī izvēlieties braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu.

Par slideniem valsts autoceļu posmiem ikviens tiek aicināts informēt LVC, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555.