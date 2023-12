Uz slidena ceļa ātrums jāsamazina ļoti uzmanīgi. Foto: SHUTTERSTOCK

Trīs dienās savāc parakstus pret tiesību atņemšanu par braukšanas ātruma pārsniegšanu par vairāk nekā 30 km/h Ieteikt







Sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” trīs dienās savākti vairāk nekā 11 000 parakstu pret priekšlikumu, kas paredzētu tiesību atņemšanu par braukšanas ātruma pārsniegšanu par vairāk nekā 30 kilometriem stundā.

Iniciatīvas pārstāvis Modris Skudra atzīmē, ka sodiem ir jābūt pakāpeniskiem un samērīgiem. “Jāņem vērā arī reālā situācija – ja uz ceļa ir jāapdzen divas vienu aiz otras braucošas mašīnas, sevišķi jau kravas auto, tad ātrums manevra beigās visai ticami būs ap 120 km/h,” skaidro iniciatīvas pārstāvis.

Tāpat tiek norādīts, ka soda bardzības dēļ ir liels risks, ka pārkāpējs mēģināšot bēgt, kas noteikti neveicināšot drošību uz ceļa.

Iepriekš tviterī kā pretarguments sodu palielināšanai tika minēta “nesakārtotā situācija” ar iespējām konstatēt, ka ir jau iebraukts apdzīvotā vietā. Dažkārt esot situācijas, ka no apkārtnes uzreiz nav redzams, ka apkārt ceļam ir sākusies apdzīvota vieta, un arī ceļa zīme par apdzīvotās vietas sākšanos var būt slikti pamanāma, piemēram, ja to aizsedz krūmi, norādījis kāds no sociālo tīklu lietotājiem.

Kā ziņots, ar attiecīgu priekšlikumu – par iespēju uz laiku atņemt tiesības par vismaz 31 kilometru ātrāk nekā atļauts – nākusi Iekšlietu ministrija un tam atbalsts pausts arī Satiksmes ministrijā.

Savukārt patlaban Ceļu satiksmes likums paredz, ka tiesību atņemšanas sankcija iestājas, ja atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana pieļauta no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā.