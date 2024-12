Kazaņas pilsētas lidosta Krievijā ir pārtraukusi lidojumus pēc tam, kad Ukrainas bezpilota droni šorīt, 21.decembrī, ietriecās vairākās ēkās, tā ziņoja “Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība” (RFE/RL). Tiek ziņots, ka šodien pēc dronu uzbrukumiem slēgta ne tikai lidosta Kazaņā, bet arī Iževskā un Saratovā.

Kā raksta “Kyiv Independent“, tad saskaņā ar raidorganizācijas “RFE/RL” sniegto informāciju šorīt Kazaņas pilsētai uzbrukuši astoņi bezpilota lidaparāti, no kuriem pieci trāpījuši dzīvojamām ēkām trīs pilsētas rajonos.

Krievijas neatkarīgais ziņu portāls “Meduza” ziņoja, ka četri no astoņiem droniem ietriecās divās daudzstāvu dzīvojamās ēkās un viens – mazstāvu dzīvojamā ēkā. Savukārt Krievijas valsts plašsaziņas līdzeklis “Kommersant” paziņoja, ka gan Kazaņas, gan kaimiņpilsētas Iževskas lidostas ir apturējušas lidojumus. Kazaņas pašvaldība informēja, ka skolas evakuētas “selektīvi”, ziņoja “Meduza”. Pagaidām nav ziņots par cietušajiem, vēstīja “Kyiv Independent”.

Tikmēr Krievijas valsts masu medijs “Tass” ziņoja, atsaucoties uz Kazaņas gubernatora preses dienesta sniegto informāciju, ka drons, kas bija mēģinājis uzbrukt kādai rūpnīcai, “netrāpīja mērķim”.

Kijeva ir pastiprinājusi bezpilota lidaparātu uzbrukumu kampaņu Krievijas teritorijā, vēršoties pret militāriem un rūpnieciskiem objektiem, lai vājinātu Krievijas kara centienus Ukrainā.

“Kyiv Independent” raksta, ka 25. novembrī Ukrainas militārās izlūkošanas aģentūras vadītie bezpilota lidaparāti uzbruka naftas noliktavai Krievijas rietumu pilsētā Kalugā. Šie uzbrukumi sekoja pēc tam, kad Ukraina pirmo reizi uzbrukumos Krievijas teritorijā izmantoja ASV ražotās raķetes ATACMS. Pēc tam sekoja arī Lielbritānijā ražoto raķešu “Shadow” palaišanas gadījumi, kas kļuva iespējami, jo Vašingtona atviegloja ierobežojumus tāla darbības rādiusa uzbrukumu veikšanai.

Tikmēr ziņu aģentūra LETA šorīt vēstīja, ka Krievijā sestdienas rītā, 21.decembrī, Tatarstānas galvaspilsētai Kazaņai uzbrukuši astoņi droni, no kuriem divi trāpījuši elitārai daudzstāvu dzīvojamai ēkai.

Droni trāpījuši 37 stāvu elitārai dzīvojamai ēkai “Lazurnije ņebesa”, kas ir augstākā ēka Kazaņā, izraisot ugunsgrēku. Saskaņā ar sākotnējo informāciju dronu uzbrukumā nav bojāgājušo vai ievainoto.

Vietējās varasiestādes ziņo, ka seši droni trāpījuši dzīvojamā kompleksā, viens trāpījis rūpniecības uzņēmumam. Pēc uzbrukuma slēgtas lidostas Kazaņā, Iževskā un Saratovā.

Tatarstānas varasiestādes atcēlušas visus sestdien un svētdien ieplānotos masu pasākumus.

