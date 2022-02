Foto: ZumaPress/Scanpix/LETA

Trīs Latvijas pašvaldībās kumulatīvais Covid-19 saslimstības rādītājs pārsniedzis 8000. Kur šobrīd slimo visvairāk?







Latvijā trijās pašvaldībās 14 dienu kumulatīvais saslimstības līmenis ar Covid-19 ir pārsniedzis 8000 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir būtiski vairāk nekā vidējais saslimstības līmenis valstī, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Visaugstākā saslimstība joprojām ir Ķekavas novadā, kur kumulatīvais saslimstības līmenis ar Covid-19 ir 8574,7 gadījumi, tam seko Mārupes novads ar 8518,2 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem, savukārt pēdējās diennakts laikā arī Jelgavā kumulatīvais saslimstības līmenis ir pārsniedzis 8000 gadījumus, pieaugot līdz 8228 gadījumiem.

Ādažu un Olaines novados inficēšanās līmenis pārsniedz 7000 gadījumu robežu uz 100 000 iedzīvotājiem, bet 6000 gadījumu skaits ir pārsniegts Rīgā, Ropažu, Salaspils, Jelgavas un Bauskas novadā, kā arī Daugavpilī.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā ir palielinājusies līdz 5451,3 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Savukārt saslimstības līmenis zem 2000 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju pašlaik ir vien Varakļānu un Alūksnes novados.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kas ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No trešdien atklātā 9831 Covid-19 inficēšanās gadījuma 35,6% jeb 3507 ir reģistrēti Rīgā. Jelgavā trešdien ir atklāti 555 jauni saslimušie, Daugavpilī – 423, Liepājā – 346, Ogres novadā – 306, Bauskas novadā – 381, Mārupes novadā – 270, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā – 41 557, Daugavpilī – 4872, Jelgavā – 4553, Ogres novadā – 2927, Mārupes novadā – 2796, Ķekavas novadā – 2579, Bauskas novadā – 2563, Liepājā – 2554, bet Valmieras novadā – 2381 iedzīvotāji.

No trešdien atklātajiem inficētajiem 2101 ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 1953 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 1340 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Pēdējo divu nedēļu laikā saslimušo kopskaits vislielākais ir tieši skolas vecumā no desmit līdz 19 gadiem – 23 726 saslimušie jeb nepilna ceturtā daļa no visiem inficētajiem.