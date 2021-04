Patrīcija Eiduka. Publicitātes foto

Trīs zvaigznes Eidukai un Briedim Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Par 2020. gada Latvijas labākajiem sportistiem kļuvuši distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka un bokseris Mairis Briedis.

Pagājušās nedēļas nogalē beidzot notika “Trīs Zvaigžņu balvu” pasniegšana. Sākotnēji šī ceremonija bija plānota decembra beigās, bet Covid-19, kā jau lielākajā daļā mūsu ikdienas, ieviesa savas izmaiņas.

Lielākā daļa balvu tika pasniegtas attālināti, tiem, kas nav uz vietas Latvijā, tās nosūtot ar pasta starpniecību.

Elvis Merzļikins, kurš saņēma “Gada izrāviena” balvu, to saņēma Kolumbusā un sākotnēji bija domājis, ka mamma atsūtījusi ko garšīgu no dzimtenes, bet aizdomīgu darījis tas, kāpēc to darījusi uz kluba adresi.

Emocionāls brīdis bija, kad balvu par mūža ieguldījumu Latvijas sportā saņēma šķēpmetēju trenere Valentīna Eiduka. Tas notika “Daugavas” stadionā, uz lielā tablo apsveikumu sakot Valsts prezidentam.

Galvenajās nominācijās par balvu ieguvējiem kļuva Eiduka un Briedis. Patrīcija pērn veica jaunus ierakstus Latvijas distanču slēpošanas vēsturē, bet Mairis uzvarēja Pasaules boksa supersērijas finālā, ieguva Muhameda Ali trofeju, kā arī Starptautiskās boksa federācijas (IBF) un žurnāla “The Ring” pasaules čempiona jostas.

Par gada paralimpisko sportisti kļuva Latvijas ratiņkērlinga izlases kapteine Poļina Rožkova, gada sporta komandas titulu ieguva Latvijas vīriešu volejbola izlase, bet par 2020. gada labāko federāciju nosaukta Latvijas Volejbola federācija.

Gada sporta komandas balvu individuālajos sporta veidos saņēma bobsleja divnieks Oskars Ķibermanis/Matīss Miknis. Gada notikums Latvijas sportā Brieža uzvara 27. septembrī Minhenē pret kubieti Junieru Dortikosu.

Brieža komandai arī trešā balva – labākais treneris Dmitrijs Šiholajs, kurš trenē arī Ričardu Bolotņiku. Madonas novada pašvaldība uzvarēja kategorijā “Gada sporta pašvaldība”, savukārt par gada sporta pedagogu kļuva Māris Stabiņš no Grundzāles pamatskolas.