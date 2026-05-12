Tu visu mūžu, iespējams, esi dzēris nepareizi! Kāpēc skārdenes mēlītē ir caurums?
Katru dienu cilvēki visā pasaulē atver miljoniem dzērienu bundžiņu, pat nepiedomājot pie detaļām. Taču tieši zem mūsu pirkstiem atrodas kāds elements, kam līdz šim, iespējams, neesi pievērsis uzmanību.
Kā raksta izdevums “Marie Claire”, mazais caurums bundžiņas mēlītē nav nekāds dekoratīvs elements vai nejaušība. Tas ir pārdomāts dizains, kas apvieno ērtības, drošību un pat rūpes par dabu. “Klasiskā dzēriena bundžiņas mēlīte ir plāna alumīnija loksnīte, kas piestiprināta pie vāciņa ar mazu kniedi. Lielākajā daļā gadījumu tajā ir divi caurumi – mazāks pie pamatnes un lielāks tajā vietā, kur mēs liekam pirkstu,” teikts rakstā.
Kāpēc tieši tāda forma?
Caurumam, kas atrodas tuvāk centram, ir svarīga loma – tas palīdz vienmērīgi sadalīt spēku atvēršanas brīdī. Pateicoties tam, mēlīte vieglāk liecas un nelūst. Tas ir būtiski, jo senāk, kad dizains bija citāds, metāla gabaliņi mēdza iekrist dzērienā, radot liekas problēmas.
Savukārt ārējais jeb lielākais caurums, ļauj vieglāk aizķert mēlīti ar pirkstu un atvērt bundžiņu ar mazāku piepūli. Tas ir arī drošības jautājums – šāds risinājums mazina risku savainoties un padara atvēršanas kustību dabiskāku.
Triks, ko gandrīz neviens neizmanto
Tomēr šim mazajam caurumiņam ir vēl viena slepena funkcija. Kad mēs dzeram gāzētu dzērienu ar salmiņu, burbuļi to nemitīgi bīda uz augšu un kustina pa visu bundžiņu. Tas var būt kaitinoši un neērti.
Risinājums visu laiku ir bijis mūsu acu priekšā! Pēc bundžiņas atvēršanas vienkārši pagriez mēlīti par 180 grādiem, lai lielākais caurums atrastos tieši virs atvērtās vietas, un izver salmiņu tam cauri. Mēlīte nofiksēs salmiņu, un tas nekur nepeldēs, lai cik stipri burbuļi tajā sistos
Šāda metode ir ne tikai praktiska, bet arī higiēniska. Tev nav jādzer tieši no bundžiņas virspuses, kas transportēšanas, uzglabāšanas un pārdošanas laikā var būt saskārusies ar visdažādākajām virsmām un netīrumiem.
Mazs caurums, liels labums videi
Izrādās, ka mēlītes dizains ir saistīts arī ar ekoloģiju. Nelielais alumīnija gabaliņš, kura vidū ir caurums, ļauj ietaupīt materiālu – ietaupījums mērogā uz miljardiem saražoto bundžiņu nozīmē milzīgu ieguvumu ekonomiski un ekoloģiski.
Mazāks metāla patēriņš prasa mazāk enerģijas ražošanas procesā, un arī transportēšana kļūst efektīvāka. Lai gan alumīnijs ir teicami pārstrādājams materiāls, pats process ir energoietilpīgs.
Salīdzinājumam – no katru gadu izmestajām alumīnija bundžiņām varētu saražot aptuveni 650 000 velosipēdu, tāpēc katrs ietaupītais grams ir svarīgs.
Tāpat mūsdienu mēlītes ir izstrādātas tā, lai tās pēc atvēršanas paliktu pie bundžiņas. Tā tās nekļūst par atsevišķu atkritumu vienību un neapdraud nedz apkārtējo vidi, nedz dzīvniekus.