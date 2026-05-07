Lai spīd un laistās! 3 veidi, kā atbrīvoties no kaļķakmens nosēdumiem
Kaļķakmens nosēdumi uz jaucējkrāniem ir problēma, ar ko saskaras teju ikviens, kam mājās ir ciets ūdens. Pēc ūdens izžūšanas uz virsmām paliek neglīti balti vai dzeltenīgi pleķi, kas ātri sabojā pat jaunas santehnikas izskatu. Īpaši pamanāmi tie ir uz tumšiem krāniem, kur katrs nosēdums uzreiz iekrīt acīs.
Lai krāni saglabātu spīdumu un kalpotu ilgāk, svarīgi zināt, kā pareizi un saudzīgi noņemt kaļķakmeni.
Kāpēc veidojas kaļķakmens?
Kaļķakmens rodas cietā ūdens dēļ – tajā ir daudz kalcija un magnija sāļu. Kad ūdens no krāna virsmas iztvaiko, minerālvielas paliek un pakāpeniski veido cietu nosēdumu slāni. Jo cietāks ūdens, jo ātrāk un intensīvāk veidojas kaļķakmens.
Lai gan nosēdumi veidojas uz jebkuras krāsas virsmām, uz melniem vai tumšiem krāniem tie ir daudz redzamāki.
Kā droši notīrīt krānus
Tumšas krāsas santehnika prasa īpašu uzmanību. Lētākiem modeļiem krāsa bieži vien ir tikai uzklāta, tāpēc virsma ir jutīga pret skrāpējumiem. Kvalitatīvākiem krāniem ir galvaniskais pārklājums, kas ir izturīgāks, tomēr arī to var sabojāt ar nepareizu tīrīšanu.
Tāpēc jāizvairās no abrazīviem sūkļiem un asām birstēm – pat sīkas švīkas uz tumšas virsmas būs labi pamanāmas.
Kā noņemt kaļķakmeni ar mājas līdzekļiem
Paštaisīti tīrīšanas līdzekļi bieži vien ir drošāki par agresīvu sadzīves ķīmiju, ja tos lieto pareizi un saudzīgi.
Etiķis
Sajauc balto etiķi ar ūdeni attiecībā 1:1. Samitrini mīkstu lupatiņu, aptin ap krānu un atstāj uz 30 minūtēm līdz pat vairākām stundām, atkarībā no nosēdumu biezuma. Pēc tam kaļķakmeni viegli notīri ar mīkstu zobu birsti, noskalo un nosusini.
Soda ar etiķi
Pagatavo biezu pastu no dzeramās sodas un nedaudz etiķa. Uzklāj to uz kaļķakmens vietām, saudzīgi paberzē ar mīkstu lupatiņu, pēc tam rūpīgi noskalo un noslauki sausu.
Citrona sula vai citronskābe
Citronskābi izšķīdini siltā ūdenī vai izmanto svaigu citrona sulu. Ar šo šķīdumu noslauki krānu, skābe palīdz izšķīdināt minerālu nosēdumus un atsvaidzina virsmu.
Šīs metodes ir efektīvas viegla un vidēja kaļķakmens gadījumā. Ja nosēdumi veidojušies ilgstoši un ir ļoti biezi, var būt nepieciešami speciāli līdzekļi kaļķakmens noņemšanai, taču vienmēr jāpārliecinās, ka tie ir piemēroti konkrētajam pārklājumam.
Kā novērst kaļķakmens veidošanos
Lai kaļķakmens nerastos tik ātri, svarīga ir ikdienas kopšana. Pēc katras lietošanas krānu ieteicams noslaucīt ar sausu lupatiņu vai papīra dvieli, lai uz virsmas nepaliktu ūdens pilieni.
Palīdz arī hidrofobi pārklājumi, kas liek ūdenim notecēt un neļauj tam uzkrāties. Ja mājās ir ļoti ciets ūdens, vērts apsvērt ūdens mīkstinātāju vai filtrus – tie samazina minerālvielu daudzumu un līdz ar to arī kaļķakmens veidošanos.