“Tualetes laiks ir beidzies!” Sieviete neizpratnē par piedzīvoto vilcienā Daugavpils-Rīga 0

5:55, 9. aprīlis 2026
Stāsti Izpēte

Tualetes pieejamība ir pašsaprotama lieta, kas cilvēkiem būtu jānodrošina vienmēr un visur, jo tā ir dabiska vajadzība. Tomēr, kā izrādās, ne vienmēr viss ir tik vienkārši – pat vilcienā var gadīties situācija, kad nākas dīdīties un cerēt, ka gala pietura pienāks pēc iespējas ātrāk, lai steigā varētu skriet un meklēt tuvāko tualeti, jo vilcienā tā vienkārši vairs nav pieejama.

Sociālo mediju platformā “Threads” pasažiere dalījusies ar nepatīkamu pieredzi brauciena laikā no Daugavpils uz Rīgu, apgalvojot, ka vilcienā neilgi pirms galapunkta pasažieriem tikusi liegta piekļuve tualetei.

Sieviete raksta, ka parasti publiski nesūdzas, tomēr šoreiz piedzīvotais viņu patiesi šokējis.

“Braucu ar vilcienu uz Rīgu no Daugavpils – atiešana plkst. 18.10, ierašanās 21.29. Atnācu uz tualeti 21.01, bet tā ir aizslēgta. Gaidīju deviņas minūtes, bet neviena tur nebija.

Tad pienāca vīrietis un teica, ka konduktore to aizslēgusi, jo tualetes laiks ir beidzies. Nopietni? Pusstundu pirms ierašanās! Ja nu kādam kļūst slikti, ja nu bērnam ļoti vajag? Vai tiešām jāskraida pa visu vilcienu un jāmeklē konduktors?” viņa raksta.

Sieviete piebilst, ka viņai šāda situācija šķiet nesaprotama: “Kāpēc tualete vispār jāslēdz ciet?”

Lai noskaidrotu, kāpēc izveidojusies šāda situācija, LA.LV sazinājās ar uzņēmuma “Vivi” pārstāvjiem.

Uzņēmuma “Vivi” komunikācijas un mārketinga daļas vadītāja Sigita Paula skaidro, ka vilcienu tualetes pieejamība ir atkarīga no vilciena tipa.

Viņa norāda, ka elektrovilcienos un modernizētajos dīzeļvilcienos tualetes pasažieriem ir pieejamas visa brauciena laikā. Savukārt vecā tipa dīzeļvilcienos, kas projektēti pagājušā gadsimta 70. gados, nav slēgtas notekūdeņu savākšanas sistēmas.

“Tādēļ šādos vilcienos tualetes netiek slēgtas noteiktu laiku pirms galapunkta, bet gan konkrētos maršruta posmos jeb sanitārajās zonās, tuvojoties lielākām apdzīvotām vietām,” skaidro Paula.

Sanitārā zona noteikta starp Rīgas centrālo staciju un Garkalnes, Ogres un Jelgavas stacijām, lai ievērotu vides aizsardzības un sanitārās prasības.

Uzņēmuma pārstāve atzīst, ka šāda situācija pasažieriem var radīt neērtības.

“Šādos gadījumos aicinām vērsties pie konduktora, kurš individuāli izvērtē situāciju un iespēju robežās meklē risinājumu,” norāda Paula.

Vienlaikus Paula uzsver, ka turpina pakāpeniski atjaunot vilcienu parku. Tuvākajos gados satiksmē plānots ieviest arī jaunus bateriju elektrovilcienus, kas kursēs reģionālajos maršrutos un nodrošinās pasažieriem mūsdienīgākus apstākļus.

Izrādās, ka daudzi jau to zināja…

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
LA.LV Aptauja

Vai zināji par sanitārajām zonām?

  • Jā, zināju
  • Biju dzirdējis
  • Nē, nezināju
