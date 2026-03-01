VIDEO. “Un tieši atrodas kāds….” Vilcienā notverts uzkodu brīdis izraisa diskusijas par ēšanu sabiedriskajā transportā 0

18:57, 1. marts 2026
Sociālajā vietnē “TikTok” uzmanību piesaistījis video, ko publicējis Gatis Lauva. Viņš ar humoru dalās pieredzē sabiedriskajā transportā, rakstot: “Ar sabiedrisko transportu garākus gabalus braucu apmēram reizi gadā. Un, protams, tieši tad atrodas kāds, kas ēd reņģes man priekšā.”

Video redzams, kā Gatim priekšā sēdošais pasažieris no maisiņa izņem zivi un turpat transportā sāk to ēst. Spriežot pēc kadriem, tās ir reņģes — uzkoda ar gana izteiktu aromātu, kas slēgtā telpā var radīt īpašu “gaisotni”.

Ieraksts izraisījis plašu diskusiju komentāros. Kāds raksta: “Man jau vārītas olas liekas traki, kur nu vēl žāvētas reņģes?!?!” Cits secina: “Acīmredzot vienā brīdī iestājās tāds liels ‘vienalga’.”

Vēl kādam bija arī saprotošāks skatījums: “Cilvēkam ēst gribas…” Savukārt regulārs sabiedriskā transporta lietotājs norāda: “Braucu katru dienu gadiem un man neviens, nekad nav kaut ko tādu ēdis.”

Pieredzes stāsti turpinās: “Es reiz braucu vilcienā, kur divas tantes ēda nēģus. Lūk, to es saprotu.” Vēl cits piebilst: “Šad tad braucot Rīga–Rēzekne autobusā valda virtuves atmosfēra…”

Netika aizmirsts arī higiēnas jautājums: “Cerams pirkstus sēdeklī pēc tam nenoslaucīja…”, bet kāds jokoja: “Uzcienāt varēja!”

Video kārtējo reizi apliecina — sabiedriskais transports mēdz nodrošināt ne tikai nokļūšanu galamērķī, bet arī negaidītus aromātiskus piedzīvojumus.

