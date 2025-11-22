Vai zini, kāpēc vilcienos netiek ierīkotas drošības jostas? Šī atbilde varētu pārsteigt pat vislielākos drošības ekspertus 0
Drošības jostas jau sen tiek uzskatītas par neatņemamu drošības elementu automašīnās. Tās ir arī lidmašīnās un pat dažos autobusos, taču vilcienos – nē. Daudziem ceļotājiem tas šķiet dīvaini, jo vilciens ir transportlīdzeklis, kas pārvietojas ar lielu ātrumu un pārvieto simtiem pasažieru vienlaicīgi. Vai tas nav bīstami? Izrādās, ka drošības jostu neesamībai vilcienos ir loģiski un pamatoti iemesli.
Dzelzceļš ir viens no drošākajiem pārvietošanās veidiem
Saskaņā ar Eiropas Dzelzceļa drošības padomes datiem, risks iet bojā vilcienā Eiropas Savienības teritorijā ir tikai 0,09 nāves gadījumi uz vienu miljardu vilcienu kilometru. Tas ir gandrīz trīs reizes mazāk nekā braucot ar autobusu.
Tādēļ vilcieni tiek uzskatīti par ļoti drošu transporta veidu, un smagas avārijas tajos notiek ārkārtīgi reti. Salīdzinājumam – braucot ar automašīnu smagas sadursmes ir bieža parādība, tāpēc drošības jostas tajās ir obligātas.
Vilcieni tiek konstruēti citādi nekā automašīnas
Autosadursmēs galvenais risks ir pēkšņais trieciens un cilvēku izsviešana no sēdvietas. Tāpēc automašīnās ir nepieciešamas jostas. Vilcienos situācija ir savādāka – Sēdekļi izvietoti pretī cits citam vai cieši rindās, tāpēc tie kalpo kā fiziski šķēršļi, kas ierobežo ķermeņa kustību sadursmes brīdī. Vilciena vagons ir daudz lielāks un smagāks par automašīnu, un trieciena spēks tiek sadalīts vienmērīgāk. Daudzi pasažieri pārvietojas pa vagonu vai stāv kājās, tāpēc daļai vilciena pasažieru drošības jostas vienkārši nebūtu iespējams lietot. Rezultātā drošības jostas vilcienos ne tikai nebūtu efektīvas, bet pat varētu radīt papildu riskus.
Drošības jostas var padarīt pārvietošanos pat bīstamāku
Ironiski, bet vairāki dzelzceļa drošības eksperti secinājuši, ka drošības jostu ieviešana vilcienos varētu palielināt traumu skaitu, nevis to mazināt. Kāpēc?
Ja vilcienā notiktu avārija un tikai daļa pasažieru būtu piesprādzējušies, nepiesprādzētie cilvēki kļūtu par bīstamiem trieciena objektiem, kas lido pa vagonu. Lai uzstādītu jostas, sēdekļi būtu jāstiprina ar daudz spēcīgākām konstrukcijām. Bet smagas sadursmes gadījumā nepiesprādzēts pasažieris ar lielu ātrumu atsistos tieši pret šīm konstrukcijām. Vilcienos biežākās traumas negadījumos rodas no sānu triecieniem, kur drošības jostu efektivitāte ir ļoti zema.
Finansiālais un tehniskais faktors
Drošības jostu ieviešana vilcienos valstīm izmaksātu milzīgas summas, jo būtu nepieciešams gan pārbūvēt vagonus, gan sertificēt drošības sistēmas, gan nodrošināt to regulāras pārbaudes. Ņemot vērā, ka vilcienu negadījumi ir ļoti reti, šāds ieguldījums lielākajā daļā valstu tiek uzskatīts par nevajadzīgu.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.