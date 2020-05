“airBaltic” lidmašīnas dīkstāves laikā. Publicitātes foto

Rezervāciju skaits Latvijas nacionālās lidsabiedrības “airBaltic” lidojumiem pagājušā nedēļā pieaudzis gandrīz sešas reizes, salīdzinot ar maija pirmo pilno nedēļu, aģentūrai LETA pauda lidsabiedrības pārstāve Alise Briede.

Kopumā pagājušā nedēļā pasažieri ir veikuši vairāk nekā 13 000 jaunu rezervāciju.

“airBaltic” 18.maijā atsāka lidojumus no Rīgas uz Tallinu un Viļņu, kā arī tai šobrīd atļauts veikt lidojumus uz Amsterdamu, Frankfurti, Helsinkiem, Minheni un Oslo. Aviokompānija nodrošina vairākus tiešos reisus arī no Tallinas un Viļņas.

Pirmajā nedēļā kopš “airBaltic” regulāro lidojumu atsākšanas, lidsabiedrība pārvadājusi 4315 pasažierus. Tostarp populārākie reisi bija no Rīgas uz Frankfurti un Oslo, kā arī no Tallinas uz Amsterdamu.

“airBaltic” izpilddirektors Martins Gauss norādīja, ka pēdējos divos mēnešos, kad nebija iespējams veikt lidojumus, “airBaltic” bija ļoti maz jaunu rezervāciju. “Mēs sagaidījām, ka situācija mainīsies tiklīdz būs atļauts veikt lidojumus. Lai arī redzam pozitīvu dinamiku, šī joprojām ir vien neliela daļa no rezervāciju skaita, ko pasažieri katru nedēļu veica pirms krīzes,” viņš sacīja.

Jau ziņots, “airBaltic” no 1.jūnija atsāks lidojumus arī uz Hamburgu, no 8.jūnija – uz Vīni, bet no 9.jūnija – uz Diseldorfu.

“airBaltic” auditētais apgrozījums pagājušajā gadā bija 503,281 miljons eiro, kas ir par 23,1% vairāk nekā 2018.gadā, taču kompānija cieta zaudējumus 7,729 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš. Aviokompānija prognozē, ka šogad tās apgrozījums būs mazāks nekā 200 miljoni eiro.

Latvijas valstij pieder 80,05% “airBaltic” akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam “Aircraft Leasing 1” – gandrīz 20% akciju.