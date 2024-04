Foto. pexels.com/Karolina Grabowska

Krievijā jauns, iespaidīgs kukuļdošanas rekords. Cik tas bijis liels, ko par to un kur varēja nopirkt? Ieteikt







Krievijā divi īpaši slepena Iekšlietu ministrijas departamenta darbinieki ir aizbēguši no valsts pēc apsūdzības par rekordkukuļa saņemšanu. Tas noticis kriptovalūtā. Piemēram, viens no viņiem par šo naudu iegādājās ekskluzīvus dzīvokļus Burj-Khalifa ēkā Dubaijā.

Reklāma Reklāma

Bijušajam Krievijas Iekšlietu ministrijas Informācijas tehnoloģiju noziegumu apkarošanas direktorāta (“K”) darbiniekam, Georgijam Satjukovam, aizmuguriski izvirzītas apsūdzības rekordkukuļa ņemšanā 4,9 miljardu rubļu (52 miljonu dolāru) apmērā, savukārt viņa bijušais kolēģis Dmitrijs Sokolovs apsūdzēts par starpniecību.

“K” direktorāts ir viena no visvairāk klasificētajām Krievijas Iekšlietu ministrijas nodaļām.

Satjukovs un Sokolovs tika iekļauti federālajā un pēc tam arī starptautiskajā meklēšanā. Pēc tam viņi arestēti aizmuguriski. Nav zināms, kur viņi atrodas tagad.

Tiek apgalvots, ka Satjukovs un Sokolovs saņēmuši naudu laikā no 2019. līdz 2021. gadam bitkoinos kā kukuli no Alekseja Ivanova (Biļučenko), viena no WEX kriptovalūtu biržas dibinātājiem. Pēc izmeklēšanas datiem, minētie iekšlietu struktūras darbinieki no Ivanova prasīja naudu, piedraudot ar kriminālvajāšanu par dažādiem likumu pārkāpumiem.

Jaunajā korupcijas skandālā iesaistītajām personām, kā norādīts lietas materiālos, “ir arī ievērojams nekustamo īpašumu apjoms” un naudas līdzekļi banku un ārzonas kontos, “atvērti uz viņiem uzticamu personu vārda”. Satjukovam un viņa radiniekiem vien ir seši lieli nekustamie īpašumi, tostarp divsimt kvadrātmetru dzīvoklis dzīvojamajā kompleksā “Ņežinskij Kovčeg” Maskavā, kā arī aptuveni 13 konti dažādās bankās. Joprojām nav zināmi visi Sokolova kunga Krievijas īpašumi, taču lietas materiālos minēts, ka viņš esot dzīvokļu īpašnieks Dubaijas augstākajā ēkā Burj-Khalifa tornī.

4,9 miljardi rubļu (52 miljoni dolāru) ir lielākais kukulis Krievijas vēsturē. Iepriekšējais rekordists bija Dmitrijs Zaharčenko, kuram tika piespriests 16 gadu cietumsods par kukuļņemšanu kopumā 1,4 miljardu rubļu (15 miljonu dolāru) apmērā.