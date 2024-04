Harkiva, Ukraina Foto. Scanpix/LETA.

Krievija maina kara taktiku – Harkivu varētu sagaidīt baiss liktenis, līdzīgs kā Sīrijas pilsētai Alepo Ieteikt







Ukrainas lielpilsētas Harkiva bez ASV ieroču piegāžu palīdzības riskē kļūt par “otro Alepo”. To intervijā laikrakstam The Guardian norādīja Harkovas mērs Igors Terehovs. Atgādinām, ka Alepo ir Sīrijas pilsēta, kuru pirms 10 gadiem valsts pilsoņu kara kulminācijā spēcīgi sabombardēja Krievijas un Sīrijas valdības spēki – no tās pāri palika teju līdzena vieta.

Reklāma Reklāma

Terehovs atzīmēja, ka Harkivkas pilsētai “kritiska” ir daļa militārās palīdzība, kas Ukrainai paredzēta 60 miljardu dolāru apmērā no ASV, par kuru jābalso Amerikas Kongresam. Līdzekļus plānots izlietot arī Krievijas uzbrukumu novēršanai nepieciešamo pretgaisa aizsardzības sistēmu iegūšanai.

Harkiva atrodas nelielā attālumā no robežas ar Krievijas Federāciju un gandrīz katru dienu cieš no apšaudēm. Tāpēc Terehovs aicināja Rietumus sniegt palīdzību nekavējoties. “Mums ir vajadzīgs šis atbalsts, lai Harkiva nekļūtu par otro Alepo,” sacīja Terehovs.

Viņš uzsvēra, ka Krievija ir mainījusi savu kara taktiku – tā cenšas sagraut pilsētas elektroapgādi un vienlaikus apšaudīt dzīvojamos rajonus, kur cilvēki papildus cieš no neplānotiem elektroapgādes pārtraukumiem. Šobrīd Harkivā dzīvo 1,3 miljoni cilvēku.

Krievijas armija, iespējams, gatavo smagu uzbrukumu Harkivai, taču pirms tā cenšas piespiest iedzīvotājus pamest pilsētu, padarot to neapdzīvojamu, aģentūrai Bloomberg iepriekš norādīja Ukrainas un Rietumu amatpersonas. Ja Maskava sarīkos “spēcīgu uzbrukumu”, Krievijas armija varētu ieņemt Harkivu “vairāku mēnešu laikā”, spriež amerikāņu pētniecības centra “Rand Corporation”, kas izpilda ASV valdības un Pentagona rīkojumus.

Kopš marta beigām Krievijas Federācija mēģina iznīcināt enerģētikas objektus Harkivā: pilsētā vairākas dienas bija pārtraukta elektroapgāde TEC-5, kas vairs nespēja ražot siltumu un elektrību, kā arī Zmievskas TES, kas ir viena no lielākām termoelektrostacijām reģionā, tika iznīcināta.

Vienlaikus ar apšaudīšanu Krievija mēģina izraisīt paniku Harkivā. Aprīļa sākumā Ukrainas Iekšlietu ministrija brīdināja par “ienaidnieka dezinformāciju” – ziņojumiem par iedzīvotāju evakuāciju pilsētas ielenkšanas dēļ.

Pēc pirmā masveida trieciena krievi veic papildu uzbrukumus enerģētikas objektiem, kas noved pie avārijas elektroenerģijas padeves pārtraukumiem pilsētā un visā reģionā. Šobrīd tur cilvēki dzīvo pēc plānotu elektroenerģijas padeves pārtraukumu sistēmas.





















Atmīnēšanas darbi Ukrainā, Harkiva.



















Ukraiņu snaiperes kāzas Harkivā