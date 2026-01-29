“Tur iekšā esot nevajadzīgas lietas!” Latviete brīdina tautiešus par krāpnieku izsūtītām paciņām 0
Kāda iedzīvotāja, izmantojot sociālo tīklu spēku, dalījusies ar savu pieredzi, aicinot tautiešus būt modriem! Pēdējā laikā krāpnieki arvien biežāk sāk izmantot jaunas metodes, kā no cilvēkiem izkrāpt naudu. Šoreiz stāsts par negaidītām paciņām.
Sarmīte vietnē “Facebook” lūgusi latviešus dalīties ar viņas pieredzes ziņu, lai brīdinātu citus.
“Man šovakar piegādāja paciņu, kuru neesmu sūtījusi,” raksta sieviete. “Pasūtīšana ir notikusi laikā, kad pati esmu bijusi pasākumā. No manis vēlējās izkrāpt 95.00 eiro. Paldies DPD šoferītim, kas veica man piegādi. No viņa uzzināju, ka summas ir dažādas par paciņām. Citiem ir mazākas summas.”
Sieviete uzsver, ka paciņu drīkst atvērt tikai pēc samaksas veikšanas. Tā kā viņa par šo sūtījumu nemaksāja, nav zināms, kas tajā atradās. Krāpnieki cer, ka cilvēki atvērs paciņu un samaksās par to pat tad, ja nezinās, kas tajā iekšā.
“Paciņu drīkst atvērt tikai pēc samaksas veikšanas. Līdz ar to nezinu, kas ir iekšā šajā paciņā. Jo es nemaksāju par to. Ja neesi neko sūtījis, nemaksā par to. Atsakies no tās saņemšanas. Iekšā esot nevajadzīgas lietas,” stāsta sieviete.
“Šoferītis teica, ka viņa firmai esot ļoti daudz šādas krāpnieku sūtītas paciņas. Ka ir cilvēki, kas tomēr samaksā, kad atverot paciņu – paši esot šokā par paciņas saturu.
Šodien, gaidot šo sūtījumu veicu nelielu meklēšanu. Jo e-pastā bija rakstīts, kas sūta. Manu paciņu sūta šī persona YING BI. Google uzliku meklēt, tas izmeta sievietes bildi. Tas vēl vairāk lika aizdomāties par krāpniekiem.
Paldies jaukajam DPD šoferītim par jauko sarunu, lai vairāk mums ir šādu piegādātāju, kas neliek maksāt par to ko neesi sūtījis.”
Sieviete aicina dalīties šajā stāstā, lai brīdinātu iedzīvotājus par šādu pieredzi.