Krāpnieki plosa Latviju – pagājušās nedēļas laikā iedzīvotāji zaudējuši neiedomājamas summas 0

LETA
17:06, 26. janvāris 2026
Pagājušajā nedēļā krāpniekiem no iedzīvotājiem Latvijā izdevies iegūt vismaz pusmiljonu eiro, aģentūra LETA uzzināja Valsts policijā (VP).

Pagājušajā nedēļā – no 19. līdz 25. janvārim – VP reģistrēti 224 krāpšanas gadījumi. No tiem 62 gadījumos iedzīvotāji zaudējuši naudu, savukārt 162 gadījumos krāpšanu mēģinājumi beigušies bez finansiāliem zaudējumiem.

Kopējie iedzīvotāju zaudējumi pagājušajā nedēļā sasnieguši vismaz 537 644 eiro.

Joprojām visvairāk reģistrēts viltus zvanu jeb vikšķerēšanas gadījumu, kad krāpnieki uzdodas par komunālo pakalpojumu sniedzēju, VP, mobilo sakaru operatoru, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kredītiestāžu, pasta vai sociālo dienestu darbiniekiem.

