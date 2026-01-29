Kamēr Zelenskis gatavs sēsties pie viena galda ar Putinu, tikmēr Kremlis runā par prasību pēc “draudzīgas” Ukrainas 29
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir gatavs personīgai tikšanās reizei ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, lai apspriestu visjutīgākos jautājumus. Vienlaikus Kremlis nav izrādījis nekādu interesi par šādu tikšanos, vēsta ārvalstu mediji.
To Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiga paziņoja ES Ārlietu ministru padomes tiešsaistes sanāksmes laikā, ziņo Ārlietu ministrijas preses dienests.
Runājot par miera centieniem un nesenajām sarunām Abū Dabī, Sibiga norādīja, ka Ukraina tās uzskata par turpinājumu sadarbībai ar Amerikas Savienotajām Valstīm un diplomātiskajām iniciatīvām, kas pagājušajā rudenī ieguva jaunu impulsu. Pēc viņa teiktā, Kijiva pašlaik kopā ar Vašingtonu gatavojas nākamajai trīspusējo sarunu kārtai tuvākajā nākotnē.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir gatavs tikties ar Putinu, lai apspriestu visjutīgākos jautājumus – galvenokārt teritorijas un Zaporižjas atomelektrostaciju (AES). Kremļa publiskā reakcija uz to vēlreiz parādījusi, ka Putins nevēlas apturēt agresiju, uzsvēra ministrs.
Sibiga arī norādīja, ka pašreizējā ģeopolitiskajā realitātē tikai Amerikas Savienotajām Valstīm un prezidentam Donaldam Trampam ir reālas ietekmes spējas piespiest Maskavu izbeigt karu.
Pēc viņa teiktā, Krievijai nav izdevies gūt ievērojamus panākumus kaujas laukā, un okupācijas armijas zaudējumi turpina pieaugt. Ukrainas mērķis ir samazināt Krievijas zaudējumus līdz 50 000 karavīru mēnesī, kas, pēc ministra teiktā, varētu piespiest Kremli pārskatīt savus plānus.
Krievijas valdība nezināja, par ko ASV un Ukraina ir vienojušās attiecībā uz drošības garantijām, Maskavā paziņoja Lavrovs.
Bet, “ja mērķis ir saglabāt režīmu daļā bijušās Ukrainas teritorijas un turpināt izmantot šo režīmu kā priekšposteni draudiem pret Krieviju, tad… šādas garantijas diez vai nodrošinās uzticamu mieru,” sacīja ilggadējais ārlietu ministrs.
Viņš teica, ka Maskava ir atvērta vienošanai par kolektīvo drošību reģionā, kas ietvertu arī Krievijas drošību.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir paziņojis, ka vienošanās par ASV drošības garantijām viņa valstij ir gatava. Lavrovs galvenokārt atsaucās uz ASV valsts sekretāra Marko Rubio izteikumiem.
Rubio pavēstījis, ka panākta vienošanās par ASV ieguldījumu, bet piebilda, ka viss atkarīgs no tā, kā reaģēs Krievija. Viņš piebilda, ka jebkurā gadījumā drošības garantijas varētu piemērot tikai pēc tam, kad beigtos karadarbība.
Trešdien ASV Senātā Rubio izklāstīja Trampa administrācijas bažas par drošības garantijām. Viņš teica, ka ir plānota Eiropas karavīru klātbūtne uz vietas, taču, tā kā eiropieši esot pārāk vāji, viņiem nepieciešams spēcīgs atbalsts no Savienotajām Valstīm. Tas nozīmētu, ka “mums potenciāli būs pienākums turpmākajā konfliktā,” skaidroja Rubio.