Pēc britu laikraksta The Sun vēstītā, satelītattēli liecina par satraucošu aktivitāti Krievijas militārajā infrastruktūrā netālu no Somijas robežas. Attēlos redzama tehnikas un karaspēka koncentrēšana, jaunu bāzu būvniecība vien 56 kilometru attālumā no NATO dalībvalsts robežas. Tiek norādīts, ka pastiprināta militārā rosība novērota četrās vietās – Kamenkā, Petrozavodskā, Severomorskā-2 un Olenjā. Taču TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš norāda, ka, neskatoties uz ārvalstu mediju ziņojumiem, šobrīd situācija pie Somijas robežas nav nekas neparasts.

“Krievi vēl pirms iebrukuma Ukrainā 2022. gadā paziņoja, ka viņi plāno attīstīt militāro infrastruktūru gar Somijas robežu. Protams, karš ieviesa savas korekcijas,” norāda Slaidiņš, atgādinot, ka šādas Krievijas darbības ir iepriekš bijušas plānotas vēl pirms pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.

Viņš skaidro, ka situācija mainījusies pēc Somijas pievienošanās NATO: “Pēc Somijas iestāšanās NATO, pirmais, ko krievi tur aizdzina, bija dažādi Inskanderi [red.- ballistisko raķešu sistēma].”

Starp četrām The Sun izceltajām vietām īpaši minēta Kamenka, kurā jau ilgstoši bāzējas karaspēks, kurš šobrīd cīnās arī Ukrainā: “Tas, kur ir izvērstas šīs telšu pilsētas, tā ir Kamena. Tā ir tā vieta, kur atradās 138. motostrēlnieku brigāde, kura jau šobrīd atrodas Ukrainā.”

Viņaprāt, runas par jaunu spēku koncentrāciju pie Somijas robežas pagaidām nav jāuztver kā tieši apdraudošas. “Ir skaidrs, ka viņiem jādomā arī par infrastruktūras attīstību. Bet šobrīd pateikt, ka tur ir milzum daudz cilvēku sadzītu nevar. Tur šobrīd nav nekas tāds, ko varētu ņemt vērā.”

Jau iepriekš vēstījām, ka Kamenkā, kas atrodas aptuveni 56 km no Somijas robežas, kopš februāra ir uzstādītas vairāk nekā 130 militārās teltis. Iepriekš neattīstītā teritorija tagad, pēc apkopotajiem datiem, varētu uzņemt līdz 2000 karavīru.

Petrozavodskā (apmēram 175 km no robežas) ir uzbūvētas trīs lielas noliktavas ēkas, katrā no tām var uzglabāt ap 50 bruņutransportieru. Tiek pieļauts, ka šīs būves varētu būt domātas, lai noslēptu faktisko spēku apjomu.

Severomorskas bāzē ir redzami vairāki helikopteri.

Olenjā novērota papildu militārā aktivitāte – Ukrainas avoti norāda, ka šī bāze tiek izmantota uzbrukumu īstenošanai Ukrainas mērķiem.

Šokējošos attēlus ieguva Zviedrijas raidorganizācija SVT no uzņēmuma Planet Labs.

Fotoattēli atgādina tos, kas tika iegūti īsi pirms Vladimirs Putins uzsāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā.