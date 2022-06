Bezpilota lidaparāts “Bayraktar TB2” aprīkots ar četrām raķetēm pretinieka bruņutehnikas iznīcināšanai. Foto: WIKIPEDIA

Turcija dāvinās Lietuvai Ukrainai paredzēto "Bayraktar"







Turcija nolēmusi uzdāvināt Lietuvai kaujas bezpilota lidaparātu “Bayraktar”, lai to tālāk nodotu Ukrainas rīcībā, ceturtdien paziņoja Lietuvas žurnālists Andrjus Tapins, kura organizētajā akcijā tika saziedoti gandrīz seši miljoni eiro šāda drona iegādei.

“Turcija un ražotājs “Baykar” ir nolēmuši uzdāvināt Lietuvai modernu kaujas bezpilota lidaparātu “Bayraktar TB2″ komplektā ar visām optiskajām un pamata iekārtām,” Tapins ceturtdien informēja vietnē “Facebook”.

Viņš norādīja, ka no cilvēku saziedotajiem līdzekļiem 1,5 miljoni eiro tiks nodoti Lietuvas Aizsardzības ministrijai, kura iegādāsies visu nepieciešamo bezpilota lidaparāta pilnīgai aprīkošanai.

Savukārt Turcijas puse ir prasījusi, lai atlikušie 4,4 miljoni eiro cilvēku ziedojumu tiktu atvēlētu humānajai, aizsardzības, loģistikas vai atjaunošanas palīdzībai Ukrainai, paskaidroja Tapins.

Viņam zināms, ka Ukrainai paredzētais “Bayraktar” būs gatavs trīs nedēļu laikā, no Turcijas to piegādās Lietuvas Gaisa spēki, kuri pēc tam to nodos Ukrainai.

“Turki arī solījuši nokrāsot “Bayraktar” Lietuvas un Ukrainas krāsās un dot tam vārdu,” informēja Tapins.

Tapinam piederošās mediju kompānijas “Laisves TV” ierosinātajā akcijā dažu dienu laikā izdevās savākt ziedojumos 5,9 miljonus eiro, lai iegādātos un uzdāvinātu Ukrainai Turcijā ražoto “Bayraktar”, kas tai pēdējo mēnešu laikā savā ziņā kļuvis par pretestības simbolu Krievijas agresijai.

Jau ziņots, ka Lietuvas un Turcijas pārstāvji trešdien Ankarā parakstīja saprašanās memorandu, kas paver ceļu “Bayraktar” iegādei.

Ukraina jau vairāk nekā trīs mēnešus cīnās pret Krievijas atjaunoto iebrukumu valstī, tomēr pretestību vājina ieroču trūkums, tādēļ Kijiva ir aicinājusi Rietumvalstis piegādāt Ukrainai pēc iespējas vairāk bruņojuma.