Tūrists, kurš apmeklējis 197 valstis, nosaucis sliktāko pilsētu pasaulē: tur dzīve rit bez noteikumiem 0
Vīrietis, kurš pabijis 197 pasaules valstīs, nosaucis vietu, kas viņam atstājusi vissliktāko iespaidu. Runa ir par slaveno ceļotāju un blogeri Drū Binski, kura ceļojumu video vietnē “YouTube” skatās gandrīz seši miljoni cilvēku, ziņo Express.
Par vissliktāko pilsētu viņš nosaucis Somālijas galvaspilsētu Mogadišo. Viņaprāt, šī vieta ir nožēlojama un dzīve tur rit bez noteikumiem un likumiem.
“Katru reizi, kad pametat viesnīcu, jums priekšā un aizmugurē brauc konvojs ar četriem bruņotiem karavīriem, kas sēž uz kravas mašīnu platformām ar “AK-47” rokās un izlūko teritoriju,” stāstīja ceļotājs.
Somālijā ir ļoti augsts teroraktu risks. Tāpat valstī pastāv liela iespējamība, ka cilvēks tiks nolaupīts, un noziedzības līmenis ir salīdzinoši augsts.
Tūrista sliktāko pilsētu piecinieku papildina:
- Konakri (Gvinejā), jo tur esot pilnīgs haoss un neomulīga vide;
- Kandahāra (Afganistāna), jo gaisā jūtams spriedzes līmenis, kas neļauj atslābināties;
- Portoprensa (Haiti), jo tur bandīti kontrolējot teritorijas;
- Tripole (Lībija) – vieta, kur viņš iemiga bumbu sprādzienu pavadībā.