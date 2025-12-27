“Vienkārši izgaisa…” Ēriks Ozollapa atklāti stāsta par tēva mīklaino pazušanu pirms 11 gadiem 0
Neziņa ir ļoti mokoša. To jau 11 gadus ļoti labi zina restorānu īpašnieks, hokejists Ēriks Ozollapa. Viņa tēvs – Jānis Ozollapa – pazuda 2014.gada 30.septembrī Kanādā. Līdz pat šai dienai Ēriks nezina, kas noticis ar viņa tēvu.
Žurnālam “Privātā Dzīve” Ēriks atklāti stāsta, ka nav palīdzējuši nedz aktīvi meklējumi, nedz vēršanās pēc palīdzības pie ekstrasensiem.
“Līdz tam biju dzirdējis par cilvēkiem, kas pēkšņi pazūd, bet, kā jau daudziem, arī man šķita – kas tāds notiek tikai ar citiem,” sacīja Ēriks, kurš atzīst, ka viņš ik pa laikam kļūst emocionāls, nespējot samierināties ar faktu, ka neko nespēj izdarīt.
Izdevumam Ēriks stāsta par liktenīgo dienu pirms 11 gadiem. Jānis Ozollapa dzīvoja Kanādā. “Viņš vakarā nepārnāca mājās no darba. Tēvam Kanādā bija savs bizness, saistīts ar ēku būvniecību.
Ar tēvu mēs katru dienu sazinājāmies, pēdējo reizi – dienu pirms notikušā. Man bija hokeja spēle, kurā neiemetu nevienu golu, tēvs man atsūtīja īsziņu: “Vai tu šajā spēlē vispār piedalījies?” Visas manas spēles tēvs skatījās, bija mans lielākais fans, un te pēkšņi viņu vairs nevarēja ne sazvanīt, ne kā citādi sadabūt rokā. Viņš nevienam nebija par sevi devis ziņu. Tēvam tas nebija raksturīgi, tādēļ tika uzsākta meklēšana.”
Latvijas mediji tolaik ziņoja: “Kanādas policija meklē pazudušu latvieti, par kuru nekas nav zināms kopš 30.septembra, vēsta laikraksts “Hamilton Spectator”.
50 gadus vecais Jānis Ozollapa pēdējo reizi redzēts 30.septembra pēcpusdienā kādā nomaļā ielā Ontārio, kur viņš pēc līguma veica remontdarbus kādā mājoklī.
Vīrietis pazudis kopā ar savu 2002.gada izlaiduma automašīnu “Chevrolet Avalanche”, kurai ir personalizēta Ontārio izdota numura zīme “Ozollapa”.
Vīrieša automašīna 10.oktobrī atrasta pamesta pie kādas degvielas uzpildes stacijas Oukvillas pilsētā.
Ozollapa ar sievu un meitu dzīvo tuvējā Bērlingtonas pilsētā. Viņam ir arī divi pieauguši bērni Latvijā, taču kopš 30.septembra viņš nav kontaktējies ar saviem tuviniekiem, kas vīrietim ir neraksturīgi.
Kanādas policija lūgusi iedzīvotājiem palīdzību Ozollapas meklējumos, aicinot pieteikties lieciniekus.
“Policija vēlreiz lūdz sabiedrības palīdzību, lai atrastu 50 gadus veco Jāni Ozollapu. Policija ļoti vēlas runāt ar Ozollapu un ikvienu, kas kaut ko zina par viņa atrašanās vietu vai manīja Ozollapas automašīnu pirms tās atrašanas,” teikts Ontārio policijas paziņojumā.”
Tikai viens video un “Ekstrasenu cīņas” uzvarētājs
Izdevumam “PDz” Ēriks atklāj, ka ir tikai viens video, kas varētu būt saistīts ar notikušo. Tajā redzama neidentificējama persona. “Esmu daudz runājis ar IT džekiem un sapratis – tikai filmās pēc viena video iespējams “sazīmēt” un atrast cilvēku.”
Viņš vērsās arī pie ekstrasensa. “Esmu pat runājis ar televīzijas raidījuma “Ekstrasensu cīņas” uzvarētāju. Nosūtot tēva bildi, pretī saņēmu riktīgu “sviestu”. Man stāstīja, ka tēvs miris jau sen, turklāt Latvijā.
Jāņa Ozollapas dēls norāda, ka visu šo gadu laikā nav neviena pavediena. Viņš cer, ka tēvs dzīvo savu labāko dzīvi kādā citā valstī, bet racionāli domājot, viņaprāt, viņš ir noslepkavots.
“(..)uzskatu, ka tomēr ir notikusi cilvēka neitralizācija – slepkavība, kas ir ļoti labi nomaskēta. Un tikai mans tēvs zināja, kam viņš pārgājis ceļu. Jā, un vēl tie, kas par to atbildīgi.”
"(..)uzskatu, ka tomēr ir notikusi cilvēka neitralizācija – slepkavība, kas ir ļoti labi nomaskēta. Un tikai mans tēvs zināja, kam viņš pārgājis ceļu. Jā, un vēl tie, kas par to atbildīgi."