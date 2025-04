TV24 īpašā maija svētku programma par godu Latvijas Neatkarības atjaunošanas 35. gadadienai Ieteikt







Par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 35. gadadienai, TV24 skatītājiem piedāvā īpašu svētku programmu, kurā atskatīsimies uz nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem, kā arī pievērsīsimies sabiedriski un politiski aktuālām tēmām, kas iedvesmo un aicina domāt par mūsu tautas spēku, vienotību un nākotni.

2. maijā plkst. 21.03 TV 24 raidījumā Nedēļa. Post scriptum saruna ar Valsts prezidenti ( 1999-2007) Vairu Vīķi – Freibergu par to, ar kādu valstiskuma apziņu sagaidām 35 gadus kopš 1990.gada 4.maija, kā mobilizēt sabiedrību kara draudu un ģeopolitiskās spriedzes apstākļos, un kādas politiskās reformas būtu jārealizē Latvijā, lai tuvinātu varu tautai.

Tūlīt pēc sarunas TV24 ēterā būs iespēja noskatīties vēsturisko filmu Sapņu komanda 1935, kas stāsta par Latvijas basketbola izlases leģendāro uzvaru pirmajā Eiropas čempionātā. Filma ir veltījums trenerim Valdemāram Baumanim un komandai, kas pirms 90 gadiem uzrakstīja neaizmirstamu lappusi Latvijas sporta vēsturē.

4. maijā plkst. 20.30 TV24 tiešraidē translēs svētku koncertu Valsts sākas ar Tevi no Ogres. Koncertā uzstāsies 240 koristi no visa Ogres novada, īpaši šim notikumam izveidots svētku orķestris, kā arī populāri Latvijas mākslinieki un viesi no Ukrainas. Gaidāmi krāšņi un patriotiski svētki, kas godinās mūsu valsts neatkarību un vienotību.

Svētku laikā raidījums Stopkadri pievērsīsies ne tikai politiski un sociāli nozīmīgām tēmām, bet arī kādam ļoti personiskam un sāpīgam stāstam. Evika Vītoliņa, kura vairāk nekā 30 gadus kalpojusi Nacionālajos bruņotajos spēkos un policijā, šobrīd cīnās par savu dzīvību pēc ārsta kļūdas operācijas laikā. Lai glābtu Evikas dzīvību, nepieciešamas eksperimentālas zāles, kas šobrīd nav valsts kompensējamo medikamentu sarakstā. Raidījumā tiks uzdots būtisks jautājums – vai nākotnē šādas zāles būs pieejamas visiem, kam tās nepieciešamas?

TV24 aicina skatītājus kopā svinēt Latvijas brīvību – atcerēties mūsu vēsturi, stiprināt nākotni un sniegt atbalstu tiem, kuri to šodien visvairāk vajag.