Komentējot pēdējās nedēļas notikumus Jelgavas novada domē, TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”, politologs Filips Rajevskis izteicās, ka “attālinātais darbs atsvabina rokas” un ka Madars Lasmanis ar savu aktivitāti dara visu, lai par notikušo turpinātu runāt.

Runājot par notikušo skandālu, politologs vērš uzmanību uz būtisku mīnusu attālinātā darba kultūrā. “Attālinātais darbs ir pārvērties par pilnīgu ikdienu tur, kur tam nav jābūt. Es tomēr uzskatu, ka nevar politiskās sēdes, politisko diskusiju starp politiķiem par tik svarīgu lietu kā budžets vispār veikt attālināti. Cilvēks ir tāda būtne, kuram ļoti svarīgs klātienes kontakts un tas, ka tu sēdi pārcel attālināti, pirmkārt, samazina šīs sēdes svarīgumu un, otrkārt, tas atsvabina cilvēkam rokas – ja tas nav tik svarīgi, tad es varu vēl ar visu ko citu nodarboties.”

Politologs norāda, ka tā rezultātā rodas skandāli, minot piemēru no Argentīnas, kur kāds politiķis iekūlās vēl pikantākā situācijā, kad paralēli sēdei stājās dzimumsakaros.

Jelgavas notikumu politologs nodēvē par “vieglo Latvijas variantu”, kas savā būtībā ir nepareizas sekas tam, ka daļa valsts pārvaldes joprojām piekopj praksi strādāt attālināti, lai gan tam nav nekāda racionāla pamatojuma.

Komentējot spraigās attiecības starp Madaru Lasmani un Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektori Līgu Lonerti, Rajevskis uzskata, ka Lasmanis smieklīgu situāciju mēģina padarīt par politisku.

“Viņš krampjaini ķeras pie tās varas. No smieklīgas situācijas viņš mēģina to padarīt par politisku. Es domāju, ka viņa gadījumā absolūti nav izdevīgi, ka tā kļūst par politisku. Jo ilgāk viņš mēgina kaut ko izmeklēt, kaut ko risināt, jo ilgāk tas skandāls nekur nepazudīs. Pēc būtības tas skandāls sevi jau izsmēla nākošajā dienā, bet viņš pats ar savu aktivitāti dara pilnīgi visu, lai par to turpinātu runāt.”