Egils Līcītis: Ukraina nepadodas! Visus spēkus prezidenta Zelenska atbalstam







Egils Līcītis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Kāda atvieglojuma un prieka sajūta pārņem, ik rītu mostoties un uzzinot, ka Kijeva joprojām mūsu. Kad dzirdam, ka pilsētā atsācis skriet metro, apritē ir sabiedriskais transports, pārtikas veikali vaļā, iekustējušās dzīvības straumes, kijevietes kā ieradušas garāmejot spoguļojas skatlogos, vīrieši steidz uz darbu un televīzijas ekrānā arī valsts galva Zelenskis apsveicinās itin možs, par spīti attālai lielgabalu dunoņai, kurus pielādējuši bandīti, kam nav ne goda, ne sirdsapziņas. Ukrainas prezidentam tagad ir atbalsts no vairāk nekā 90 procentiem savas valsts pilsoņu. Volodimirs Zelenskis nav vis prezidents nulle, kā viens otrs viņa kolēģis Rietumu pasaulē.

Bet otrpus – ārpus laba un ļauna saprašanas – arī Krievijas domes spīkers Vjačeslavs Vološins ziņo, ka nospiedošs vairākums Krievijas iedzīvotāju atbalstot “miera uzturēšanas operāciju” un nosodot tos spēkus, kuri izvietojot ieročus un bruņojumu pilsētu centros, neļaujot krievu armijai brīvi pārvietoties, kur vien tai iegribas. Grūti izkasīt propagandas oliņas, kas ilgus gadus uzcītīgi iedētas krievu izpūrušās galvās. Savukārt tie, kas greizi skatās uz prezidenta Putina iesākto Ukrainas denacifikācijas un demilitarizācijas procesu, esot “dzimuši ar zelta karotīti mutē” un jau sen kā pārcēlušies dzīvot aiz robežām.

Bet naidīga sagaidīšana Ukrainā ir paliels pārsteigums Kremļa valdniekam Vladimiram Putinam. Ukraiņi pretojas, nepadodas, nemet puķes un necienā ar boršču atbrīvotājus no nacisma un laimnešus. Tankus, velns lai parauj, nebučo, “ņe poņimaju”! Uhcī, uhcā, laiž virsū džavelīnus! Putinu tur kaut kā neciena un saukā par “kozjol”, āzi, saproties. Nekad nebiju iedomājies, ka krievi var tik neģēlīgi uzbrukt mūsu valstij, kā var karot brāļi slāvi, trīs dienas staigāju melns kā zeme, teica kāds rezerves virsnieks, kurš atgriezās mājās no Polijas, lai stātos tēvijas sargu rindās.

Ukrainā pie ieročiem saukti ir vēl 100 tūkstoš nesaliecamu vīru, patriotu, no kuriem daudzi ir šo to pieredzējuši astoņus gadus ilgā karā. Papildinās internacionālo bataljonu rindas, dzimtenes aizstāvjiem stājas blakus karotāji no puspasaules. Viņiem tiek sūtīti šaujamie, munīcija, viņus apbruņo Beļģija, Francija, Lielbritānija, Amerika, un Eiropas Savienība finansē kara lidmašīnu piegādi. Pat Vācija mainījusi savu pozīciju, būtiski kāpinās aizsardzības budžetu un nodos ukraiņiem kara materiālus – pretgaisa un prettan

ku šaujamos. Tas viss noderēs un tiks likts lietā, apturot militāro pārspēku. Ukrainai palēnām veras vaļā iepriekš cieši noslēgtie vārti uzņemšanai Eiropas Savienības dalībvalstu saimē. Pieņemtās sankcijas pret Krieviju vairs nav spraudīte uz Putina krēsla, bet reāls apdraudējums Kremļa varas vertikālei. Krievijas nokļūšana pilnīgā izolācijā un Ukrainas sīvā pretestība, lai nekļūtu par Maskavas vasaļvalsti, iekvēlina Putinā dusmas. Televizora ekrānā redzams, kā Krievijas valdnieks Vladimirs Īsais dreb sašutumā un niknumā, gatavs spert vai zemi gaisā, noskaņojies dzīvnieciskā naidā pret visu pasauli. Pat Starptautiskā džudo federācija ar sāpju paņēmienu izsviedusi veco džudistu ārpus tatami, atņemot goda prezidenta titulu! Beidzot Rietumi ir sapratuši, ar kādu fašistu, Ādolfa sekotāju, impēristu, kurš vēlas jebkādiem līdzekļiem krievu pasauli paplašināt līdz neizmērojamām robežām, “kur vien kāju spēris kāds krievs”, cilvēcei ir darīšana. Patiesībā tas ir ļoti bīstami, ko šāds satracināts, naidā zvērojošs vīrs var nodarīt pasaulei, kad bunkurā sajutīs mazāko apdraudējumu savai esamībai.

Arī Latvijā vēl ir ļoti tālu līdz normālas dzīves atjaunotnei un miera laikiem. Jūtams, ka daudzi krievmīļi metuši kažoku otrādi. Režisors Viesturs Kairišs ironizē, kā gan tāds Krievijas pazinējs un jaudīgs eksperts Jānis Urbanovičs varējis kļūdīties un nošaut garām Kremļa vērtējumā. Kā rēzeknietim tikai tagad atvērušās actiņas! Bet es gan arvien esmu tas pats vecais labais Egils, kādu jūs mani pazīstat, man nav jāmainās uz jaunu kā Intaram. Slava Ukrainai! Varoņiem slava!